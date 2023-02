Rainbow Six : Année 8, saison 1 : un changement de méta d’entrée de jeu ?

Brava, le nouvel agent et surtout nouvelle meta

Nous n’allons pas tourner autour du pot, la nouvelle opératrice brésillienne risque de considérablement changer l’approche du jeu. Outre son arme et son matériel secondaire, son gadget vous forcera à revoir votre manière d’attaquer et nécessitera une vigilance de tous les instants en défense.

Pour la précision, Brava est bien un personnage pour l’attaque. Équipée d’un drone, à l’instar de Twitch, elle sera capable de hacker tout le matériel défensif. Désactivation des batteries bandit. Mais encore, kapkans, drones d’Echo ou encore caméra de Maestro pourront être retournés contre leur propre défense ! Ce petit gadget sur roulette risque d’en faire trembler plus d’un. Il pourra jeter le doute dans les défenses à moins de pouvoir compter sur une Solis vigilante, un Vigil invisible, des mutes bien placés ou, mieux encore, un Mozzie. Ce dernier pourra alors lui-même utiliser ce nouveau drone pour retourner les claymores ou encore les airjabs des attaquants.

Au niveau des armes générales, Brava sera équipée d’une Para-308 ou d’un CAMRS. En arme secondaire d’un pistolet UPS 40 ou d’un shortgun Super Shorty. En gadget, de grenades smoke ou de claymores.

Un rechargement d’arme plus réaliste et plus stratégique

Lors des précédentes saisons, un joueur pouvait interrompre son rechargement d’arme à n’importe quel moment. Un mouvement dynamique mais non réaliste que les développeurs ont souhaité changer. Désormais, votre moment de recharge devra être réfléchi ! Faites le au bon moment, protégez vous ou attendez une couverture. Car une fois le chargeur retiré de sa loge, il ne sera plus possible de faire marche arrière.

Il s’agit d’une donnée non négligeable qui changera l’approche des duels entre joueurs ! Plus de stratégie et de réflexion, au détriment du reflex et de la mécanique.

Onboarding : le confort des nouveaux joueurs, une priorité pour Ubisoft

Après huit années d’existence, il n’est pas toujours évident pour les nouveaux joueurs de débuter R6S sans se sentir dépassé par la profondeur tactique et la complexité du jeu. Ubisoft l’a bien compris et a fait de cet objectif une priorité. Accueillir les nouveaux joueurs et les conserver. C’est dans ce but qu’un nouveau type de challenge va voir le jour.

Il s’agit d’un espace leur permettant de découvrir chaque opérateur, ses spécificités, ses gadgets et sa manière de jouer afin de se sentir moins perdu lors des rencontres en accomplissant certains challenges avec des récompenses à la clé.

Tchat vocal : fini les comportements toxiques

Quoi de pire qu’une personne désagréable qui dérange votre expérience de jeu via le chat vocal ? Après le système de classement et de récompenses des bons comportements, voici un outil qui sera particulièrement utile pour ceux qui souhaitent toujours communiquer avec les joueurs tout en évitant les personnes nocives. Le nouveau système mis en place sera capable de détecter les personnes abusant du chat vocal et de couper leurs communications durant plusieurs matchs comme pénalité.

Voilà qui devrait calmer les ardeurs des personnes qui ne parviennent pas à contrôler leur comportement lors de leurs parties ! Le confort de l’expérience de jeu est devenu le cheval de bataille des développeurs ces dernières années tant le jeu amateur en a souffert récemment.

Un équilibrage manette vs clavier-souris pour les joueurs sur console

Pas besoin de vous expliquer que les utilisateurs de manettes sur Rainbow Six console ont une autre fluidité de mouvement que ceux avec clavier-souris.

Alors, lorsque certains décident de brancher un clavier et une souris à leur console, cela crée un certain déséquilibre. Ubisoft a trouvé une parade. Il ne sera pas interdit de les connecter, mais sachez que le mouvement de votre viseur sera alors ralentit par rapport à vous coéquipiers et adversaires munis d’une manette.

We've put out the 🧀, now it's time to catch some 🐁



Check out Rainbow 6 Siege's newest anti-cheat measure, Mousetrap, coming in Y8S1.2. pic.twitter.com/T1jLl3LtTS — Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) February 18, 2023

L’objectif n’est pas de sanctionner ou d’interdire, mais plutôt de rééquilibrer la balance entre les différentes manières de jouer.

Ergonomie et adaptation des canons : les petits derniers

Pour cette nouvelle saison, les développeurs ont décidé de changer l’écran d’accueil et l’accès au différents modes de jeu. Quelques adaptations en vue de rendre la navigation et le lancement de parties plus agréable. Sans oublier un accès aux serveurs tests facilité (lors des beta test des nouvelles saisons).

Au niveau des canons, le compensateur et le frein de bouche seront aussi adaptés. Si le contrôle du frein de bouche passe de 45 à 50%, le compensateur fera un bond de 15 à 35%. Il nous restera à constater quel impact cette modification aura sur vos parties !

Conclusions

Voici qui clôture les nouveautés que vous pourrez découvrir dès la première saison de l’année 8.

Excusez du peu. Au travers de ces sept thématiques différentes, vous pouvez déjà deviner la direction et les priorités qui apparaitront en 2023 ! Mais tout cela vous sera dévoilé en temps voulu !

Rendez-vous après la finale du Six Invitational pour encore plus de révélations.