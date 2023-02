Le retour de l’Europe au sommet mondial depuis le sacre en 2019 de… G2 !

Reversée en lower bracket d’entrée de jeu après sa défaite contre les Wolves de risze, l’équipe coachée par Fabian a réalisé un parcours d’anthologie.

G2 Esports remporte le Six Invitational de Montréal ©Ubisoft

Vainqueur contre DarkZero (2-0), vainqueur contre M8 (2-0), revanchard contre Wolves (2-1) et impérial face à Oxygen en finale du loser bracket (2-0), G2 a bien mérité sa place en finale sur la magnifique scène de Place Bell à Montréal (Canada).

Seule rencontre de la compétition en BO5, la finale nous a offert un duel, non pas à sens unique, mais largement dominé par la bande à Doki.

Les Brésiliens, qui avaient fait un sans-faute jusque-là, n’ont finalement pas résisté à la vague G2.

Deux équipes au style de jeu offensif, pour ne pas dire agressif, pour un spectacle haletant dans cette arène pleine à craquer. C’est donc sur le score de 3-1 que Doki, Virtue, Benjamaster, Blurr et Alem4o se sont frayés le chemin vers le légendaire trophée de Rainbow Siege, le marteau de Sledge !

THE NEW WORLD CHAMPIONS OF RAINBOW SIX SIEGE pic.twitter.com/z6FOMhUTbs — R6 Esports #SixInvitational (@R6esports) February 20, 2023

Mais celui qui a marqué l’histoire cette année, n’est autre que Fabian.

Et pour cause, le dernier titre remporté par G2, notamment le Six Invitational 2019, a été lorsque Fabian y était encore joueur !

Depuis son départ, l’organisation allemande et l’Europe était en peine sur la coupe du monde R6S. Il a donc fallu attendre son retour il y a six mois en tant que coach (sa toute première expérience du genre), pour que G2 remporte à nouveau le titre. Autre statistique époustouflante, le Suédois, n’a jamais perdu face à une équipe américaine, toutes carrières confondues ! Depuis le succès face à Oxygen en finale du loser bracket, Fabian présente un ratio de 17 victoires pour 0 défaite. Voici donc l’homme qui aura marqué l’histoire de ce SI 2023, mais aussi de R6S tout simplement !

G2 Esports remporte le Six Invitational de Montréal ©Ubisoft

Pour l’histoire, notons également la performance du jeune Benjamaster qui, à seulement 19 ans, a largement battu le record de kills sur l’ensemble de la compétition. Un exploit incroyable pour le jeune danois qui participait à son tout premier Six Invitational.

KILL RECORD BROKEN@Benjamaster2k gets 290 total kills (and still counting) at the #SixInvitational 2023! pic.twitter.com/jVOX4YmAi9 — R6 Esports #SixInvitational (@R6esports) February 19, 2023

S’il s’agit aussi d’une énorme fierté européenne, notre seul regret est de ne pas avoir vu les Wolves face à G2 en finale.

Petite consolation de ce côté-là, hormis la finale, durant les play-offs, les Wolves ont été les seuls à être capable de battre G2 et leur arracher trois maps en deux rencontres. Impossible de ne pas penser que si risze et les siens étaient parvenus à remporter cette fameuse carte Chalet face à Oxygen en winner bracket, nous aurions pu avoir une finale d’anthologie entre les deux formations européennes !

Reste à espérer que la nouvelle année puisse être la bonne pour le roster francophone.

Majors 2023, SI 2024 : les dates et lieux révélés

Les joueurs et fans attendent la révélation du nouveau système compétitif avec impatience.

Si celui-ci n’est pas encore annoncé entièrement, Ubisoft a d’ores et déjà partagé les grandes lignes 2023-2024.

Le début de la nouvelle saison E-Sportive est prévu pour le 6 mars prochain ! Une saison qui mènera à deux Majors, un premier à Copenhague (Danemark) en mai, un second aux USA en novembre et un nouveau Six Invitational en février 2024 au pays de la samba, le Brésil ! Ubisoft respecte donc sa promesse de déplacer sa coupe du monde chaque année.