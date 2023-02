Nostalgiques des Lanparty's des années 2000, ces amis organisent la "A LAN Cienne" depuis 8 ans !

Les cashprizes sont devenus indispensables à l'organisation d'un tel évènement et la concentration et ce qu'on appelle le "try hard" font loi (NDLR : S'entrainer des heures durant pour progresser). Les équipes se rendent en majorité dans ce type de rassemblements pour gagner.

Mais tout début des années 2000, les LAN's étaient organisées dans un esprit bon enfant. Très souvent, le réseau informatique était artisanal et le bar était un lieu stratégique. On y dormait en dessous des tables (quand on dormait), et l'objectif principal était de prendre un maximum de plaisir.

C'est dans cet esprit que les organisateurs de La LAN Cienne, une équipe d'amis composée de trentenaires et de quarantenaires, ont choisi d'organiser leur évènement.

En direct de la Lan Cienne du côté de Namur ! 😎 pic.twitter.com/aNaxzmldI1 — Lan-Area.be (@LanArea5) February 24, 2023

La Lan Cienne

Créée il y a 8 ans, La Lan Cienne a tout d'abord débuté à une dizaine de comparses dans une verranda.

Très rapidement, ils ont l'idée d'agrandir et d'inviter d'avantage d'amis et connaissances. La première édition d'envergure a lieu à l'espace Coworking à Namur, où 25 participants sont de la partie.

Au fur et à mesure des années, le cercle s'étend pour atteindre une soixantaine de joueurs pour cette 7ème édition, organisée dans une salle en région namuroise.

Thomas Fernémont, un des organisateurs, explique :

"Nous avons pu organiser notre LAN en 2020, dix jours à peine avant le confinement, mais en 2021 nous avons du y renoncer à cause des mesures sanitaires. C'est pour cette raison que nous en sommes à la 7ème édition en 8 ans. "

De Doom à Unreal Tournament

Au coin du Bar, on parle des souvenirs autour des jeux Doom et de Duke Nukem. Mais bien évidemment, ces jeux sont trop anciens pour pouvoir être pratiqués de nos jours.

Toutefois, ce sont sur des jeux rétros que la LAN Cienne organise la majorité de ses tournois, tels que Unreal Tournament ou encore une des premières versions de Worms. Mais CS:GO, encore pratiqué à haut niveau actuellement, est aussi de la partie.

La LAN Cienne du côté de Namur. ©Gaëtan Thoron

Pour raffraichir les invités, certains participants comme Xavier et François proposent des dégusations de bières artisanales brassées par eux-mêmes.

Enfin, d'autres activités amusantes comme le jeu du clou sont organisés.

Jeu du clou à la Lan Cienne du côté de Namur. ©Gaëtan Thoron

L'évènement a débuté ce vendredi 25 février et se clôturera assez tôt le dimanche 27, vie de famille oblige pour la plupart des participants. C'est via leur page Facebook que la Lan a été organisée.

Nul doute qu'une 8ème édition sera planifiée l'an prochain.