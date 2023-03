Récompenses de la saison 9

Les récompenses de la saison 9 sont connues et comprendront un set de skins pour roues.

Comme toujours, pour bénéficier du set complet, il aura fallu terminer la saison au plus haut rang du jeu, à savoir Supersonic Legend. Mais pour celui qui aura terminé à une place plus modeste, il disposera du skin de son rang et des autres rangs inférieurs.

En voici un léger aperçu :

Récompenses de la saison 9 ©Psyonix

Saison 10

La saison 10 disposera de plusieurs nouveautés telles que :

Un nouveau véhicule, à savoir la Volskswagen Golf GTI qui bénéficiera des hitboxs de l'Octane.

Nouvelle variante d’arène - Dans la saison 10, les joueurs peuvent explorer la nouvelle variante de Deadeye Canyon (Oasis).

Nouvelle arène Rocket League - Deadeye Canyon (Oasis) ©Psyonix

Compteur de temps d’attente moyen - Un compteur de temps d’attente moyen pour les parties en ligne sera ajouté avec la mise à jour du jeu avant le lancement de la saison. Les joueurs verront désormais un temps d’attente estimé en attendant de trouver un match en ligne, remplaçant l’affichage actuel.

Nouvel événement en jeu - Un nouvel événement à durée limitée en jeu aura lieu plus tard cette saison avec un tour axé sur la voiture. Plus de détails seront révélés le mois prochain.

Bande annonce Saison 10

La saison 10 de Rocket League sera en ligne le 8 mars à 17h après une mise à jour du jeu le 8 mars à 1h00 du matin.