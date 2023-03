« Nous ne pourrions être plus ravis de travailler avec Jason Blum et James Wan, deux géants de l'industrie du film d'horreur, pour élargir davantage l'univers de Dead by Daylight », a déclaré Stephen Mulrooney, vice-président exécutif de Behaviour Interactif.

« Chez Behaviour, notre devise est de créer des moments uniques, ensemble, pour toujours. Atomic Monster et Blumhouse sont les partenaires idéaux pour réaliser l'entrée fracassante de Dead by Daylight sur le grand écran. »

James Wan, fondateur et PDG d'Atomic Monster, ajoute : « Avec Dead by Daylight, l'équipe de Behaviour met le monde de l'horreur à l’honneur, en ayant créé un incroyable environnement débordant d'atmosphère et de terrifiants vilains, ce qui en fait une adaptation cinématographique parfaitement effrayante. Nous sommes de grands fans du jeu chez Atomic Monster, et nous sommes ravis de porter ce monde terrifiant sur grand écran en faisant équipe avec Blumhouse. »

Les recherches pour un réalisateur et un scénariste sont actuellement en cours afin de propulser la franchise Dead by Daylight vers de nouveaux sommets.

« Nous savons qu'il existe de très nombreux adeptes de Dead by Daylight et nous pensons qu'il est impératif de trouver quelqu'un qui apprécie et aime ce monde autant que nous, pour nous aider à transposer le jeu au cinéma », a déclaré Jason Blum, fondateur et PDG de Blumhouse.

Depuis son lancement en 2016, Dead by Daylight a conquis plus de 50 millions de joueurs dans le monde, avec deux millions de joueurs qui entrent dans Le Brouillard quotidiennement.

Le jeu propose un vaste univers où l'horreur classique survit et prospère.

Ayant accueilli des personnages emblématiques de la télévision, du cinéma et du jeu, la franchise s'étend à de nouveaux horizons pour raconter son histoire.

Nouveau chapitre

Depuis le 7 mars, un nouveau chapitre du jeu s'est ouvert.

Avec ce volet appelé "Les Instruments du Tourment", Dead by DaylightMC revient à l'époque contemporaine pour explorer le paradigme de l'horreur technologique moderne.

La toute nouvelle Tueuse à entrer dans Le Brouillard est La Marchande de Crânes. Le nouveau DLC présente également la fratrie Thalita et Renato Lyra, des Survivants d'origine brésilienne.

Ce chapitre s'accompagne d'un large éventail de nouveaux éléments cosmétiques, dont des tenues très rares pour La Marchande de Crânes, Thalita et Renato, ainsi que deux nouvelles collections qui sortiront plus tard au printemps.