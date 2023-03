La Zlan est un évènement esport annuel en LAN de type multigaming (NDLR : Un rassemblement de joueurs en présentiel autour de plusieurs jeux vidéo compétitifs). Elle est atypique dans la mesure où les jeux choisis sont rarement observés en compétition à haut niveau.

Elle a vu le jour pour la première fois en 2019, créée par le célèbre streameur français Adrien Nougaret alias ZeratoR. En juin dernier, ce dernier rencontrait le président français Emmanuel Macron avec une délégation esport.

Très prisée par la communauté, les places sont rares et des tirages au sort ont donc lieu pour en sélectionner les participants, constitués en équipe. La plupart du temps, on assiste à un mélange entre streameurs et compétiteurs.

Elle a lieu habituellement à Lyon.

Zlan solo 2023

Lors de l'émission Popcon du streameur Pierre-Alexis Bizot alias Domingo, un divertissement hebdomadaire suivi par plusieurs dizaine de milliers de spectateurs chaque mardi, ZeratoR a donc confirmé la tenue de la ZLAN en 2023.

Aucune date n'a encore été communiquée mais on sait déjà qu'elle devrait se tenir en Mai et qu'un des jeux qui avait fait la popularité des éditions précédentes sera absent, à savoir Worms W.M.D !

C'est déjà la meilleure ZLAN de l'histoire pic.twitter.com/swXbDe0xcz — Popcorn 🍿 (@PopcornTalkshow) March 7, 2023

En plus de l'absence de Worms, on note également un nouveau concept, à savoir une participation en solo plutôt qu'en équipe.

C'est un peu particulier car, comme il s'agit d'une Lan Multigaming, on ne peut pas être bon sur tous les jeux. Dans le passé, des joueurs tentaient donc l'équilibre en comptant sur les compétences de leurs coéquipiers dans les jeux qu'ils ne maîtrisaient pas pour tenter de remporter l'évènement.

En général, la ZLAN propose des cashprizes pouvant atteindre plusieurs dizaine de milliers d'euros.

Près de 200 participants seront donc triés sur le volet pour cette nouvelle édition.

Les détails concernant cette ZLAN 2023 seront communiqués par ZeratoR via sa chaîne Twitch le 29 mars prochain.