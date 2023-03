Iron Man, Star Trek, Transformers: Judgeball, le jeu esport liégeois, s'entoure de talents pour sa révolution !

Encore connu sous le nom de Codename:Judgement récemment, et notamment lors d'un tournoi dont la finale s'était clôturée à la Game 23 à Mons, il devient aujourd'hui Judgeball.

Il y a quelques mois, les développeurs organisaient un tournoi pour leur communauté naissante dont voici quelques images :

Brice Mattivi, Game Producer de Judgeball, nous explique alors ce changement :

« Depuis le départ, Judgement était le "titre de travail", nous n'avions jamais pensé le garder si longtemps. Le fait de changer de nom est symboliquement important, cela veut dire que nous entrons dans une nouvelle phase du développement où la plupart des "placeholders" disparaissent.»

« Ceci permet également de mieux refléter le contenu du jeu et d’en accroître la visibilité sur la plateforme Steam et autres réseaux sociaux. Le fait d'avoir “Ball” dans le nom était donc une évidence et nous voulions rappeler le titre historique, avec lequel nos premiers joueurs ont découvert le jeu.. ».

Brice Mattivi, co-créateur de Wild Bishop ©Brice Mattivi

Pour ce qui est des graphismes du jeu, l’objectif était pour les développeurs de créer un univers sombre et réaliste tout en gardant le côté rétro du vieux jeu qui a inspiré Judgeball : Speedball 2, sorti sur Atari et Amiga à la fin des années 80.

Lors du lancement de l’alpha et de divers évènements comme Walibi gaming, la Made In Asia ou encore la Game 23, les joueurs s’affrontaient dans une arène bien différente de celle d’aujourd’hui.

Bobby Tam, Creative Director de Wild Bishop, avait remarqué que la conception visuelle n’avait pas l’effet escompté sur les joueurs.

Il déclare : « On a discuté avec notre directeur artistique afin de revoir et travailler sur une refonte de notre charte graphique. Avec l’imagination débordante de Jaba, notre DA, et la créativité de notre team art, nous avons pu réaliser une nouvelle arène qui a beaucoup plus de personnalité, avec un nouvel univers plus riche et une ambiance/une atmosphère unique, même mystique ! »

Bobby Tam, co-créateur de Wild Bishop ©Bobby Tam

Ce changement a représenté un défi de taille pour l’équipe artistique, qui a dû revoir son flux de travail et les techniques qu’elle avait déjà mis en place pendant la phase de préproduction.

Refonte graphique

Pour revoir Judgeball, ils ont fait appel à Didier Jaba Mathieu, un artiste peintre belge d'origine Colombienne ayant contribué à la conception de films tels que Transformers, Star Trek, Iron Man ou Indiana Jones.

Grâce à son aide, ils ont réussi à offrir un style unique et original.

« Un changement aussi brutal de workflow lors d’une production, et surtout à réaliser en très peu de temps est très compliqué à gérer, que ça soit au niveau du management, à la production d’élément visuel (nouveau concept, nouvelle modélisation, texture, éclairage, effets spéciaux) mais également mentalement, car c’est presque repartir depuis zéro » nous confie-t-il.

« Pour la suite, nous nous dirigeons vers notre version bêta, avec un nouveau personnage en cours de finalisation et un sixième que nous allons commencer à tester en interne. » annonce Brice Mattivi.

La nouvelle conception plus personnelle et plus attrayante reflète sans aucun doute le style et le gameplay du jeu. Dans l’ensemble, le travail et la détermination de l’équipe ont permis de créer un jeu que les joueurs apprécieront sans aucun doute.

Pour télécharger cette nouvelle version de Judgeball, c'est par ici sur Steam !