Bonjour Atila, pour commencer, peux-tu te présenter ?

Je suis Atila Yesildag, un ressortissant britannique/turc actif dans le jeu et l’esport depuis plus d’une décennie. Chez KRAFTON, je dirige la division EMEA PUBG Esports et, avec mon équipe, je suis responsable de toutes les questions liées à l’esport dans la région.

KRAFTON a récemment partagé beaucoup d’informations sur PUBG Esports pour 2023. À quoi peut-on s’attendre en 2023 pour la scène PUBG Esports ? Comment parviendra-t-il à attirer plus de téléspectateurs et de joueurs ?

Nous pouvons nous attendre à plus d’événements en LAN, le retour de la PUBG Nations Cup - un événement d’exhibition préféré des fans, PUBG Global Championship - notre événement annuel de fin d’année, l’introduction des équipes partenaires mondiales et, bien sûr, des événements régionaux pour soutenir ce programme ambitieux.

Les activations mondiales et le programme Global Partner Team sont au cœur de cette restructuration. Avec la compétition de haut niveau et les rivalités entre les équipes internationales et les communautés, nous pensons que ce sera un grand spectacle qui attirera de nouveaux fans et des fans de retour.

Il y a un changement majeur en Europe, avec une nouvelle région appelée maintenant EMEA. Pourquoi ce changement et qu’est-ce que cela signifie pour PUBG Esports en Europe ?

Avec l’évolution de la scène mondiale, nous voulions nous aligner et nous adapter à cette nouvelle direction. En pratique, l’Europe couvrait la région EMEA depuis la création de notre PUBG EMEA Esports.

Cependant, au début, lorsque nous avons décidé de la dénomination de notre région, nous avons choisi d’opter pour l’Europe plutôt que pour l’EMEA, car il s’agissait davantage d’un jargon commercial que d’une réalité communautaire.

Au fil des ans, nous pensons que la familiarité de la région EMEA a considérablement augmenté et, avec les changements sur la scène, c’était le moment opportun d’introduire la région EMEA dans notre nouvelle image de marque pour honorer nos sous-régions importantes du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le championnat EMEA ? Dans quelle ville cela se passera-t-il?

Le PUBG EMEA Championship (PEC) sera une compétition en ligne jouée en mars ! Les meilleures équipes de toute l’Europe et de la région MEA s’affronteront pour une part de la cagnotte de 100 000 $, des points PGC, deux places PGS et la gloire d’être la meilleure équipe de la région EMEA. Le PEC est la principale voie par laquelle les équipes EMEA gagneront des points PGC cette année, en plus d’un certain nombre d’événements régionaux tiers. Outre les performances PGS, les PGC Points sont la principale voie pour les équipes de se qualifier pour le PUBG Global Championship.

Pensez-vous que PUBG Esports est fort dans les pays européens francophones ? Comment évolue-t-elle?

Nous avons vu des fans enthousiastes et des joueurs des pays européens francophones. Même s’il y a eu une impasse au fil des ans à cette fin, nous espérons que les récentes qualifications ouvertes – qui ont suscité un vif intérêt – amèneront de nouvelles stars de la région.

Plus généralement, comment la scène Esport se réinvente dans un monde post covid ?

Le monde post-covid a apporté ses propres opportunités et défis à l’industrie du jeu. Nous assistons à un retour aux événements LAN où les fans et les joueurs peuvent à nouveau profiter des tournois dans le même espace physique. Mais nous constatons également un changement dans la façon dont le contenu esport est consommé – cela provient d’un nombre amélioré et accru de plates-formes et d’emplacements, ainsi que de nouvelles communautés incluses.

Où voyez-vous PUBG sur la scène Esports assez compétitive? Comment vous démarquez-vous avec un jeu vieux de 6 ans?

Nous sommes un des jeux Battle Royal les plus réalistes et nous conservons notre espace grâce à nos fans et à la communauté qui est avec nous depuis toutes ces années. À cette occasion, je tiens à les remercier encore une fois pour leur soutien.

Nous croyons que les récents changements apportés aux activations régionales, et les opportunités que cela présente, satisferont notre communauté fidèle et ouvriront les portes à de nouveaux joueurs qui aimeraient jouer, participer et regarder nos prochaines compétitions. Les créneaux de participation disponibles pour notre récent tournoi de qualification ouvert ont dû être augmentés en réponse au fort intérêt, donc je crois que nous allons dans la bonne direction en termes de satisfaction des besoins de notre communauté.

Nous avons beaucoup entendu et lu sur les compétitions Esports pour les Jeux Olympiques. Quelle est votre opinion sur le sujet ? Pourriez-vous imaginer PUBG comme une discipline olympique ?

Le monde olympique et l’esport tentent de s’aligner depuis un certain temps. Il y a eu quelques progrès sur certaines parties de cette discussion en cours dans les récentes mises à jour olympiques, cependant, je crois que l’alignement n’est pas définitif, et il y aura encore beaucoup d’itérations avant que nous arrivions à un équilibre satisfaisant.