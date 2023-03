L'évènement des Cyber Streaming Awards est une première édition de l’élection des meilleurs streameurs belges suivant différentes catégories.

Les streameurs qui veulent participer et être jugés dans le but d'obtenir un prix sont invités à s'inscrire via le discord de l'organisation.

Les catégories

Plusieurs catégories seront jugées, en voici la liste :

Streameur(euse) de l'année -> pour les créateurs de contenus en direct

Streameuse -> pour les réalisatrices de contenus en direct

Promettant -> Pour les créateurs de contenus prometteurs

Nederlandstralige -> Pour la communauté néerlandophone

Francophone -> Pour la communauté francophone

Esport -> Pour la diffusion de contenu jeux vidéo

Underdog -> Pour la réalisation de contenus live avec moins de 100 Followers

Streaming Crew > Pour la réalisation de contenus live en équipe

Ensuite, les internautes seront appelés à voter pour élire les nominés par catégorie. 24 d'entre eux seront sélectionnés.

Le jury

Un jury constitué de plusieurs entités belges actives dans l'esport et le gaming prendront la main pour élire à chaque fois LE meilleur streameur de chaque catégorie.

L'élection aura lieu le 28 avril à Bruxelles .

Parmis les membres du jury, tous belges, on retrouve entre autre Stream Her ( la communauté des streameuses ) , 666 Gamers ( une association néerlandophone qui organise des évènement esport ) , Epik ( un créateur de contenu francophone, notamment consultant pour RTBF iXPé ), Adshot ( une boite de consultance qui fait le lien entre influenceurs et annonceurs ) et Lan-Area ( la plateforme dédiée à l'esport belge ! )

Remise des prix

L'événement se déroule le vendredi 28 avril 2023 de 17h à 23h au Beursschouwburg durant le Hands Up Festival, un festival multidisciplinaire au coeur de Bruxelles.

Elle sera diffusée en direct sur Twitch.

Inscriptions via le discord de l'organisation.