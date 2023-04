Tout savoir sur le Major DOTA2 2023 de Berlin !

Trailer

Phase de poule : du 26 au 30 avril

La compétition débutera par une phase de poule du 26 au 30 avril.

Les 18 équipes seront réparties en deux poules de 9. Les matchs se joueront en BO2 au format Single Round-Robin, à savoir chaque équipe rencontre une fois les autres.

Les quatres meilleures équipes de chaque poule se qualifieront pour les playoffs dans le upper bracket. Les 5 et 6e de chaque poule sont envoyés dans le lower. Les autres sont éliminées.

Playoffs : du 2 au 4 mai

Les playoffs auront lieu du 2 au 4 mai. Les équipes qualifiées s'affronteront dans un arbre à double élimination. Il y aura un upper bracket et un lower bracket. Les équipes qui perdent dans le upper bracket auront une deuxième chance de se qualifier pour la finale en passant par le lower bracket.

Phase finale : du 5 au 7 mai

Les quatre meilleures équipes s'affronteront dans la phase finale du 5 au 7 mai. Les matchs se joueront en mode Best of 3 (BO3), à l'exception de la grande finale qui se jouera en Best of 5 (BO5). Le gagnant de la finale remportera le Major de DOTA 2 et 200.000$ sur les 500.000$ disputés.

Les équipes participantes

Equipes participantes au DOTA2 Major Berlin ©DH

Le patch du jeu DOTA 2 : un facteur clé

Il est important de noter qu'un gros patch du jeu DOTA 2 est prévu quelques jours avant le début du Major.

Ce patch pourrait avoir un impact significatif sur les stratégies mises en place par les équipes. Les joueurs devront donc s'adapter rapidement aux nouveaux changements pour avoir une chance de remporter la victoire.

Stream

Les matchs seront tous diffusés sur la chaîne ESL DOTA2 sur Twitch.