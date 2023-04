Le RLCS Major Winter débute aujourd'hui, 16 équipes en lice pour le titre

Cette compétition de haut niveau se déroule en présentiel, à San Diego, au DreamHack de San Diego.

Bande annonce

Le Format

Les équipes sont réparties en quatre groupes de quatre, jouant dans un format round-robin ( toutes les équipes affrontent au moins une fois les autres de leur poule ).

Les équipes qui se classent en tête de leur groupe se qualifient directement pour les quarts de finale, tandis que les équipes qui se classent deuxième et troisième dans leur groupe sont placées dans le tableau des éliminatoires. Les équipes qui terminent en quatrième position sont éliminées.

Les matchs sont fermés au public le premier jour, mais à partir du deuxième jour, les fans peuvent assister à l'action en direct et encourager leur équipe préférée.

Les joueurs devront se battre avec acharnement pour gagner le titre et le prix en argent qui l'accompagne, à savoir 100.000$ pour les vainqueurs.

Le RLCS Major Winter est un événement très attendu par les fans de Rocket League du monde entier, qui attendent avec impatience de voir les meilleures équipes du monde s'affronter sur la scène internationale.

Les équipes

Le niveau de jeu sera extrêmement élevé, les équipe participantes sont :

Asia-Pacific

Gladiators

Europe

Karmine Corp

Team Liquid

Oxygen Esports

Team Vitality

G1

Middle East & North Africa

Team Falcons

North America

FaZe Clan

Gen.G Mobil 1 Racing

G2 Esports

Complexity

Dignitas

Oceania

Ground Zero Gaming

Pioneers

South America

Team Secret

KRÜ Esports

Les horaires

6 avril - Phase de groupes , Tours 1 & 2 (Tous les groupes) - La diffusion commence à 19h30 heure de Bruxelles (17h30 UTC) sur les principales et les streams alternatifs.

7 avril - Phase de groupes , Tour 3 (Tous les groupes) - La diffusion commence à 19 heures (17 heures UTC).

8 avril - Tableau des éliminatoires , Tour 1 & Quarts de finale 1 & 2 La diffusion commence à 19 heures (17 heures UTC).

9 avril - Tableau des éliminatoires, Quarts de finale 3 & 4, Demi-finales & Grandes Finales La diffusion commence à 19 heures (17 heures UTC).

Horaire RLCS Winter Major ©Rocket League Esports

A l'heure d'écrire ces lignes, on sait déjà que Team Liquid a remporté son match face à Gladiators et Team Secret a battu Ground Zero.

Le stream

Comme d'habitude, la diffusion en français se fera sur le Twitch de Rocket Baguette.