Les streamers Brawks, Gotaga et Squeezie créent "Gentle Mates", leur nouvelle structure esport !

Cela met fin à des rumeurs qui circulaient depuis le début de l'année 2023.

Squeezie avait teasé cette annonce la veille en postant ce tweet énigmatique :

Bande annonce

Dans une vidéo promotionnelle qui présente le projet Gentle Mates, les trois streameurs expliquent les origines de leur passion pour le gaming et les difficultés qu'ils ont rencontrées en essayant de la partager avec leur entourage.

C'est pourquoi ils ont décidé de créer Gentle Mates, une structure qui offre aux joueurs prometteurs un soutien et des ressources pour leur permettre de réaliser leur rêve de devenir professionnel dans le monde de l'esport.

Valorant

Le premier Roster actif le sera sur le jeu Valorant, et on peut voir sur le site de la structure qu'il s'agit des membres d'une équipe existante anciennement appelée SBG.

Les noms qui composent cette équipe sont Beyaz, Wailers, Natank, Logannn et Takas, tous français.

Squeezie

Lucas Squeezie Hauchard est un célèbre streameur et vidéaste français, connu pour ses vidéos humoristiques, ses gameplays et ses Let's Play.

Il est l'un des plus grands influenceurs de l'industrie du jeu vidéo en France et compte plusieurs millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube ainsi que sur les réseaux sociaux tels que Twitter et Instagram.

Squeezie est également très actif sur Twitch, où il diffuse régulièrement des sessions de jeu en direct pour sa communauté de fans. Il a remporté plusieurs récompenses pour son travail.

Gotaga

Corentin Houssein, mieux connu sous le pseudonyme "Gotaga", est un célèbre streameur et joueur professionnel français dans l'industrie du jeu vidéo. Il s'est fait connaître grâce à ses talents dans les jeux de tir à la première personne tels que Call of Duty, où il a remporté plusieurs compétitions et tournois.

Il est également connu pour son contenu de haute qualité sur YouTube, où il partage des vidéos de gameplays et des moments forts de ses sessions de jeu.

Brawks

Brawks, de son vrai nom Lucas Cuillerier, est un streameur et joueur professionnel français dans l'industrie du jeu vidéo. Il est notamment connu pour ses performances dans le jeu Fortnite, où il a participé à plusieurs compétitions de haut niveau.

Gentle Mates

Il semble, d'après leur site, que Valorant ne soit que le premier d'un des 4 jeux qui seront couverts par Gentle Mates.

Toutes les infos sur l'équipe fraîchement formée sont à retrouver sur https://gentlemates.com/