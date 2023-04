Sa sortie est prévue pour 2023 et son compte Twitter est particulièrement actif ces temps ci, ce qui laisse présager d'une sortie imminente.

Bande annonce

Test du jeu

Certains joueurs on déjà pu tester Firewall Ultra, ce qui donne une bonne idée de ce à quoi pourra ressembler cet opus, en voici un aperçu :

Les nouveautés

Quelques nouveautés annoncées :

Le jeu de base 4v4 reste le pilier de Firewall Ultra, mais cette fois-ci, un mode contre IA sera également disponible dès le lancement pour ceux qui préfèrent affronter des ennemis contrôlés par l'ordinateur.

En outre, il sera désormais possible d'aveugler momentanément les ennemis à l'aide d'une lampe torche.

Grâce à l'Eye Tracking du PSVR2, il est possible de fermer les yeux pour éviter les effets des grenades flash et des lampes torches.

Le jeu bénéficiera également de serveurs dédiés, ce qui signifie des temps de chargement rapides et des échanges de tirs dynamiques et intenses, alimentés par l'éclairage dynamique de l'Unreal Engine 5.

Et pour les fans de snipe, Firewall Ultra offre des fusils de sniper à lunette.

Enfin, chaque arme sera dotée d'un retour distinct dans les manettes, offrant une expérience encore plus immersive, et le lobby social de la planque est entièrement interactif et comprend un champ de tir pour que les joueurs puissent s'entraîner avant le match.

A suivre en 2023.