DH eFootball Club : écoutez notre nouveau podcast dédié à l'eSport, et notamment à FIFA !

Tahiti, véritable mordu de jeux vidéo, est un fan inconditionnel d'eSport et de création de contenus sur les réseaux sociaux tels que Twitch, YouTube et TikTok. Il partage avec vous sa passion pour le monde du gaming et vous fait découvrir les dernières tendances et actualités du milieu.

Tricky, quant à lui, se distingue comme l'expert du jeu, toujours prêt à partager ses astuces et conseils pour vous permettre d'améliorer vos performances dans le game. Grâce à ses connaissances approfondies et à son expérience, il saura vous guider pour que vous puissiez devenir un véritable pro du joystick.

Dans cette première saison, les frères Tahiti et Tricky se penchent sur l'un des jeux les plus célèbres et appréciés des gamers : FIFA. Ils décortiquent les mécanismes du jeu, analysent les dernières actualités et partagent des tutoriels pour vous apprendre les meilleurs "tricks" afin de devenir un joueur d'exception.

Chaque épisode est un concentré d'expertise et de conseils pour vous permettre de progresser dans le monde de l'eSport. Ne manquez pas ce nouveau rendez-vous, car le sport, ce n'est pas que sur un terrain de foot !

Au menu de ce premier épisode : le Mental dans l'eSport

Dans ce premier épisode du podcast DH eFootball Club, Tricky et Tahiti, les deux frères survoltés, vous dévoilent l’importance du mental dans l’E-Sport. Comment ne pas flancher en plein match ? Quels sont les tricks à mettre en place pour atteindre son objectif et vaincre son adversaire ? Tricky décortique le "ball roll", LE geste qui peut renverser un match !

Les secrets du "ballroll" sur FIFA, un trick dévastateur s'il est bien maîtrisé. ©YT

Côté News, Tahiti vous confie ses impressions sur les 8 minutes de gameplay de la nouvelle simulation de football, UFL.

Bonne écoute !