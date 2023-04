On sait maintenant pourquoi le Quidditch était absent du jeu Hogwart Legacy !

Quand il est sorti, les fans des sagas Harry Potter se sont vite demandés pourquoi le célèbre jeu de Quidditch (NDLR: Une sorte de jeu de football dans les airs à l'aide de balais volants) en était absent.

C'était presque une faute de goût, un énorme manquement à l'univers Potter.

Mais depuis peu, on peut se demander si tout cela n'était pas programmé.

En effet, les studios Warner Bros Games et Portkey Games ont annoncé la parution prochaine d'un nouveau jeu multijoueur : "Harry Potter Quidditch Champions"

Bande annonce

Harry Potter Quidditch Champions

Harry Potter Quidditch Champions est présenté comme une "expérience de Quidditch complète et autonome", à plusieurs, où les joueurs peuvent "créer et personnaliser leurs propres champions de Quidditch" et vivre "d'autres aventures sur balai aux côtés d'amis".

Rien ne prouvre qu'il était volontaire de ne pas inclure le Quidditch à Hogwart Legacy pour laisser place à ce nouveau jeu. Toutefois les spéculations vont bon train sur la toile, comme en atteste ce tweet d'un ancien développeur de HL :

Phase de test

Reste à voir à ce stade si ce futur jeu, pour lequel une phase de test vient de débuter, tiendra ses promesses en matière d'univers et de compétition.

Ce dernier sera disponible sur consoles et PC, mais pour l'instant sans plus de précision.

Peut être sera t'il, un jour, un des futurs jeux phares de la scène esport, tels League of Legends ou Rocket League.

En attendant, pour avoir une chance de le tester, il faut se rendre par ici.