Mario Kart n'a qu'à bien se tenir avec la sortie de Disney Speedtorm !

Il est cross-plateformes et est disponible sur Windows et sur les consoles PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One.

Bande annonce

Disney Speedstorm

Disney Speedstorm" propose une expérience de course semblable à Mario Kart où les joueurs peuvent affronter d'autres personnages Disney sur des circuits de course tout en utilisant leurs propres capacités pour ralentir ou éliminer leurs adversaires.

Le jeu comprend une grande variété de personnages Disney, tels que Mickey, Donald, Baloo, Mulan, Mowgli, et bien d'autres encore. Chaque personnage a ses propres pouvoirs et capacités qui peuvent être utilisés pour aider le joueur à gagner la course. Les joueurs peuvent également personnaliser leur personnage et leur véhicule tout au long du jeu.

Disney Speedstorm ©Disney Speedstorm

Les variantes de jeu proposées dans "Disney Speedstorm" vont du mode solo au mode multijoueurs, offrant ainsi une expérience de jeu adaptée à chaque joueur. Le jeu est facile à prendre en main, les parties sont courtes et très stimulantes. Cependant, les menus peuvent être un peu compliqués au début et nécessitent un certain temps pour les apprivoiser.

Comme sur Mario Kart, il est également possible de disputer des parties en local, avec un écran partagé, ce qui ravira certainement les familles.

Chaque course terminée avec succès permet aux joueurs d'accumuler des points d'expérience et de la monnaie virtuelle qui peuvent être utilisés pour débloquer de nouveaux personnages, améliorer les capacités existantes, personnaliser leur personnage et leur voiture, etc.

La façon dont les menus et l'utilisation de différents crédits et monnaies au sein du jeu sont utilisés laisse bien entrevoir la future version gratuite de Disney Speedstorm. A voir si cela sera correctement réalisé car on s'y perd parfois un peu encore dans cette approche à l'heure actuelle.

Disney nous présente néanmoins ici un jeu extrêmement addictif, amusant et facile à prendre en main.