Trailer

XDefiant est un jeu de tir en ligne multijoueur gratuit, inspiré de l'univers Ubisoft avec des éléments de jeux repris des plus grands succès tels que Far Cry, Ghost Recon, et Call of Duty.

Le jeu se concentre principalement sur Call of Duty avec des mécaniques de jeu similaires , mais reste cependant original dans son approche et est donc un réel nouveau jeu vidéo à part entière.

Le jeu est composé de 14 cartes et permet à six joueurs de s'affronter dans des modes compétitifs classés. Le jeu sera gratuit en mode "Free-to-Play", avec un nouveau contenu proposé chaque saison. Les joueurs pourront incarner des personnages de différentes factions, chacune ayant des capacités uniques tirées des différents jeux existants d'Ubisoft.

XDefiant propose des modes d'arène tels que Domination et Occupation, où les joueurs doivent prendre le contrôle d'un territoire. Il y a également des modes linéaires tels que Contrôle de zone et Escorte, où les joueurs doivent se battre pour des objectifs mouvants.

Les cartes du jeu sont inspirées de célèbres univers Ubisoft, mais il y a également des cartes originales créées spécialement pour XDefiant.

Les joueurs pourront choisir parmi cinq factions, Libertad, Phantoms, Echelon, Nettoyeurs, et DedSec. Chaque faction est spécialisée dans un style de jeu différent et offre des capacités uniques pour aider les joueurs à réussir leur mission.

Avec ses éléments de gameplay innovants et ses mécaniques de jeu en ligne compétitives, XDefiant promet d'être l'un des jeux les plus populaires de l'année, s'il sort bien cette année.

Les testeurs ont eu toute l'occasion entre la mi avril et le 26 avril de découvrir l'univers et d'en expérimenter le gameplay et les avis sont plutôt positifs et encourageants pour l'éditeur, même si de nombreux bugs ont été constatés durant cette période. Pour s'excuser, l'éditeur a d'ailleurs proposé d'étendre la période de closed bêta.

Nul doute qu'Ubisoft corrigera cela avant la sortie imminente de XDefiant !

Regenerate response