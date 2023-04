DH eFooball Club, épisode 2 : comment "step up" dans les jeux vidéo, FIFA et dans l'esport (PODCAST)

Mario Kart n'a qu'à bien se tenir avec la sortie de Disney Speedtorm !

Disney Speedstorm est disponible en accès anticipé depuis le 18 avril dernier sur Windows et sur plusieurs consoles comme les PS4 et PS5, Nintendo Switch et Xbox. Déjà très prometteuse avec cette version, le jeu pourrait bien faire de l'ombre au célèbre et indétrônable Mario Kart de Nintendo.