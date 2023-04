Cyber Streaming Awards

Ce vendredi 28 avril, lors du Hands Up Festival à Bruxelles, aura lieu la remise des prix des Cyber Streaming Awards, une initiative regroupant plusieurs entités issues du gaming et de l'esport belge et visant à élire les meilleurs streameurs du moment dans plusieurs catégories !

Plusieurs catégories ont été mises en avant :

Streameur(euse) de l'année -> pour les créateurs de contenus en direct

Streameuse -> pour les réalisatrices de contenus en direct

Promettant -> Pour les créateurs de contenus prometteurs

Nederlandstralige -> Pour la communauté néerlandophone

Francophone -> Pour la communauté francophone

Esport -> Pour la diffusion de contenu jeux vidéo

Underdog -> Pour la réalisation de contenus live avec moins de 100 Followers

Streaming Crew > Pour la réalisation de contenus live en équipe

Le 15 avril, trois nominés avaient été annoncés parmi ces huit catégories, laissant donc 24 nominés au total.

Ils seront départagés par un jury representant l'écosystème gaming et esport du moment, tels que Stream Her ( la communauté des streameuses ) , 666 Gamers ( une association néerlandophone qui organise des évènement esport ) , Epik ( un créateur de contenu francophone, notamment consultant pour RTBF iXPé ), Adshot ( une boite de consultance qui fait le lien entre influenceurs et annonceurs ) et Lan-Area ( la plateforme dédiée à l'esport belge, partenaire de la DH eSport ! )

A suivre en direct sur Twitch à partir de 20h00 : https://www.twitch.tv/cyberstudiobx