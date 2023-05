Une bande annonce et une date de sortie pour le nouveau F1 2023 !

Les deux géants du développement de jeux vidéo de course, Codemasters et EA Sports, ont annoncé la sortie de F1 2023. Le jeu, qui verra le jour le 16 juin prochain arrivera avec de nouveaux personnages et fonctionnalités telles que l'ajout du drapeau rouge. Le jeu sera disponible sur plusieurs plates-formes, notamment la PlayStation 5, la Xbox Series X|S, la PlayStation 4, la Xbox One et le PC.