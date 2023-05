C'est vraiment incroyable. Je ressens une grande fierté, surtout que ma famille et mes amis sont présents. Honnêtement, je n'aurais pas pu les rendre plus fiers. J'ai pu rester calme grâce à mon expérience. J'ai eu la chance de disputer une Coupe du monde avec le Maroc. Cette expérience m'a appris beaucoup de choses. Avec le coach, on s'est beaucoup entraîné pour gérer ces moments. Aujourd'hui, c'est le fruit du travail et une belle récompense. Gilles Bernard, mon adversaire, c'était quand même le joueur avec le plus beau palmarès en Belgique. Cela fait donc vraiment plaisir d'être à ce niveau-là.