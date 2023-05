"Le Jeu Pour Tous" : Pionnier de l'inclusion dans l'eSport belge !

C'est un moyen de rassembler, d'inclure et de s'exprimer. C'est dans cet esprit qu'ils ont créé leur association, cherchant à offrir une plateforme de jeu accessible à tous, quels que soient leurs défis physiques.

Leur mission est claire : apporter plus d'inclusivité dans le monde du jeu vidéo. Pour y parvenir, ils se concentrent d'abord sur la diffusion d'informations sur les ressources disponibles pour les personnes à mobilité réduite. Cela passe par la formation à la manipulation de manettes adaptées, qui peuvent être utilisées par une grande variété de personnes, des individus amputés d'un membre supérieur à ceux atteints de maladies neuromusculaires.

LAB 48

Mais leur travail ne s'arrête pas là. Comme le souligne Enzo, les équipements adaptés peuvent être coûteux, c'est pourquoi "Le Jeu Pour Tous" lance une campagne de donation via le programme Cap48, appelé Lab48, visant à recueillir 6000 euros. Ces fonds serviront à organiser leurs premiers événements autour du "handigaming", un terme utilisé pour décrire les jeux vidéo accessibles aux personnes à mobilité réduite.

L'association envisage également d'apporter un soutien financier à ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à ces ressources, en mettant en place une liste de souhaits consacrée aux jeux vidéo. Ainsi, ceux qui aimeraient bénéficier de l'équipement ou s'impliquer dans l'eSport pourront réaliser leur rêve.

Leur objectif final est de rassembler tous les "handigamers" de Belgique, en organisant des événements dédiés et en faisant évoluer la scène de l'eSport belge pour la rendre plus inclusive.

L'inspiration derrière "Le Jeu Pour Tous" vient d'une vidéo YouTube montrant un joueur aux bras atrophiés jouant à un jeu de tir à la première personne avec une fluidité impressionnante.

"Un jour je suis tombé sur une personne qui avait les bras atrophié jouant à un FPS et ces mouvements étaient tellement fluide malgré son handicap, j'ai été très admiratif de sa performance et à travers cette vidéo des souvenirs d'enfance me sont revenus, ma première Sega, ma première Nintendo, ma première Playstation, mes premiers pas sur pc et j'ai constaté qu'au final les personnes à mobilité réduite n'avait pas la même chance que moi à l'époque", explique Enzo.

Avec "Le Jeu Pour Tous", Enzo et Justin espèrent faire en sorte que chaque individu, quelle que soit sa condition physique, puisse vivre ces mêmes moments de joie et d'excitation que procure le jeu vidéo.

Pour participer à leur action de don CAP 48, c'est via ce lien.