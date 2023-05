Quelle est cette map Counter-Strike qui déjoue la censure médiatique russe au sujet de la guerre en Ukraine ?

C'est au travers d'une map personnalisée que les joueurs peuvent découvrir cette pièce secrète qui renferme des informations sur l'état de la guerre en Ukraine, vues par un média finlandais.

Ce média, Helsingin Sanomat, tente ainsi d'informer avec une perspective différente les citoyens russes qui fréquentent Counter-Strike. En effet, en Russie, une bonne partie des réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook et autres ont été bannis ou bridés depuis le début de l'offensive russe.

De_voyna

La carte en question s'appelle "de_voyna" et est actuellement toujours téléchargeable depuis le Workshop Steam, lieu habituel des maps customisées issues de la communauté.

De_voyna, une map révélant une pièce secrète qui informe sur l'état de la guerre en Ukraine. ©Steam

Pour découvrir la pièce secrète en question, une certaine procédure doit être respectée :

Lorsque le personnage d'un joueur meurt, la vue du jeu change : Pendant un temps, le joueur peut traverser les murs ou voler autour de la carte. À ce stade, il peut également trouver la pièce secrète cachée sous terre.

La pièce est cachée près d'un monument "de la flamme éternelle". Les monuments de la flamme éternelle sont courants dans les villes russes et ukrainiennes. Ils servent de mémoriaux de la Seconde Guerre mondiale, ou de la Grande Guerre patriotique, comme on l'appelle en Russie. Il y a une lumière au-dessus de la porte. Le fait d'examiner de plus près l'objet pourrait révéler quelque chose.

La pièce secrète à destination des joueurs russes pour les informer différemment sur la guerre en Ukraine. ©Helsingin Sanomat

Une fois la pièce découverte, le joueur peut y voir différentes informations ignorées des médias traditionnels russes. Il peut également entendre des commentaires, en russe, expliquant certains faits étant survenus lors des affrontements ou potentielles exactions.

Carte de l'Ukraine et de bombardements Russes ayant touchés des civils dans la carte personnalisée de_voyna du jeu Counter-Strike. ©Helsingin Sanomat

Une partie de la pièce "De_Voyna" ©Helsingin Sanomat

Une vidéo Youtube propose également une visite des lieux :

Les concepteurs de la carte expliquent :

"L'agression insensée de la Russie envers l'Ukraine a tué des dizaines de milliers de civils, y compris des enfants. Le moins que nous puissions faire est de mettre en lumière les crimes de guerre de Poutine et la propagande russe."