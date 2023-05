Les nominés "esport" des Belgian Game Awards sont connus !

Cette semaine, l'organisation a publié les différents nominés selon les catégories représentées

Les catégories

Le jeu belge de l'année

Le jeu XR de l'année

Le meilleur jeu appliqué

Le meilleur récit

Le meilleur son

Mes meilleurs graphismes

Le meilleur jeu "esport" belge

Le prix du public

Le meilleur jeu étudiant

Les nominés

Au total, ce sont 51 jeux dont la candidature a été déposée pour espérer obtenir un ou plusieurs des awards convoités.

Tous les jeux concernés sont consultables sur la page de l'évènement.

Nous nous concentrerons sur les 5 jeux esport nominés :

Les jeux esport

Ce sont 5 jeux esport qui ont été nominés pour cette édition des BGA 2023.

You Suck at Parking :

Ce titre a été développé par le studio Happy Volcano, est sorti en septembre 2022 et est disponible sur PC, PS, Xbox et Nintendo Switch.

Le principe est simple : Se garer le plus vite possible sur des maps complètement délirantes.

Page Steam de "You Suck at Parking"

Judgeball Lethal Arena :

Judgeball: Lethal Arena, ce jeu de handball futuriste, développé par le studio liégeois Wild Bishop, a été sélectionné pour faire partie des nominés de l'édition 2023 des Belgian Game Award.

Il est encore en pré release et jouable uniquement sur PC au travers de la plateforme Steam.

Judgeball vous propose de vivre des matchs acharnés dans un univers cyberpunkfuturiste. Les personnages s'affrontent pour la gloire dans un sport brutal et sanspitié, dérivé du handball. Pour les connaisseurs du domaine vidéoludique, Judgeballpeut s'apparenter à un mix entre Rocket League et Overwatch.

Page Steam de Judgeball Lethal Arena

Warhammer 40.000 : Shootas, Blood & Teef :

Ayant vu le jour en octobre 2022 et développé par le studio Rogueside, Warhammer 40 000 : Shootas, Blood & Teef est une aventure d'action en 2D dessinée à la main qui vous emmène dans une folle chevauchée de dakka, de gore et d'explosions

Page Steam de Warhammer 40.000 : Shootas, Blood & Teef

Breachers

Développé par le studio Triangle Factory, il s'agit ici d'un jeu faisant appel à la VR. Il est actuelement en Open Alpha depuis Novembre 2022.

Breachers est un jeu de tir tactique 5 contre 5 en réalité virtuelle dans lequel vous planifiez votre assaut ou orchestrez votre défense en équipe grâce à des combats rapprochés intenses.

Page Steam de Breachers

Bounty One

Un jeu en Early Access depuis août 2022 et disponble uniquement sur PC. Il a été conçu par les studios OptizOnion.

Bounty of One est un enfer de balles roguelite décontracté au rythme effréné où la mobilité est la clé. Dans son décor de Far West-fantasy, vous incarnez un ensemble de héros déchus qui ont été à tort qualifiés de hors-la-loi par le croque-mort maléfique.

Page Steam de Bounty One

Nominés esport pour les Belgian Game Awards 2023 ©Belgian Game Awards

Le Jury

Le jury est essentiellement composé de streamers, créateurs et influenceurs de la scène belge.

Ils devront tester chacun des jeux nominés dans les différentes catégories pour se prononcer le 23 juin prochain.

Jury des Belgian Game Awards 2023 ©Belgian Game Awards

L'évènement

Il est possible d'assister en présentiel à l'évènement, où un grosse partie de l'écosystème du développement du jeu vidéo belge sera présent.

Cela se passe à La Sucrerie à Wavre le 23 juin 2023 à 18h00.

Toutes les infos sont disponibles sur le site des BGA 2023 !