Netflix poursuit son incursion dans l'industrie du jeu vidéo : le géant du streaming recrute des talents de poids !

On apprend aujourd'hui le recrutement de Raf Grassetti, l'ancien directeur artistique de God of War Ragnarok, pour travailler sur le premier projet de jeu AAA made in Netflix.

Netflix ne fait pas les choses à moitié. Pour son premier jeu à gros budget, la société s'est entourée de certains des talents les plus influents de l'industrie du jeu vidéo.

Joseph Staten , vétéran de Bungie et Microsoft, a rejoint l'équipe en tant que directeur créatif.

Jerry Edsall , qui a travaillé sur Gears of War 4 & 5, a été recruté pour le poste de directeur technique.

Enfin, Chacko Sonny, le producteur d'Overwatch, a été nommé directeur du studio.

Cette démarche de Netflix révèle l'importance grandissante que le géant du streaming accorde aux jeux vidéo dans sa stratégie de croissance. Depuis le lancement de sa plateforme de jeux mobiles il y a deux ans, la société a montré son engagement à développer des offres de contenu de plus en plus diversifiées pour ses utilisateurs.

Ces recrutements suggèrent que Netflix est prêt à rivaliser avec les grands éditeurs de jeux AAA. Il reste à voir comment le géant du streaming se positionnera dans l'industrie du jeu vidéo, mais une chose est sûre : avec de tels talents à bord, nous pouvons nous attendre à des jeux passionnants à venir.

Le site Presse-Citron fait d'ailleurs remarquer dans son analyse qu'il est demandé aux nouveaux engagés de disposer d'une grande expérience dans le domaine des jeux qui n'ont pas de fin, et donc probablement de type "esport".

A suivre.