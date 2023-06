Ascension : Un cashprize participatif de plus de 50.000€ pour la nouvelle compétition de ZeratoR !

Cette annonce s'est concrétisée avec le dévoilement de Ascension, une toute nouvelle compétition, à la fin de ZLAN 2023.

Ascension

Ascension vise à redéfinir les tournois eSports avec sa structure et son format uniques. La compétition aura lieu à trois dates différentes dans trois villes différentes :

Casino de Paris le 29 juin 2023,

Le Zenith de Lill e le 16 septembre 2023,

et l'Arena à Montpellier le 28 octobre 2023.

Les événements seront ouverts au public, et les billets sont disponibles depuis le 22 mai 2023. La compétition sera jouée sur différents jeux chaque année, avec la tournée inaugurale jouée sur Trackmania.

Cet aspect assure une compétition dynamique et imprévisible, plus le plus grand plaisir des participants et des spectateurs.

Les inscriptions pour Paris sont déjà ouvertes :

Cashprize Participatif

L'une des caractéristiques les plus intrigantes d'Ascension est sa structure de cashprize en format participatif.

Du 14 mai au 28 juin, chaque abonnement à la chaîne de ZeratoR contribuera à hauteur de 2 € à la cagnotte des tournois Ascension.

A l'heure d'écrire ces lignes ( 4 juin 2023 ), plus de 52.986€ ont déjà été récoltés. La formule s'arrêtera le 28 juin.

Les cashprizes pour les deux premiers tournois représenteront chacun 15% du total de la cagnotte, tandis que le gagnant du tournoi final recevra les 70% restants.

D'autres informations sur Ascension seront proablement dévoilées dans les jours à venir, mais une plateforme dédiée au tournoi est en ligne sur https://ascension-tournament.gg/

En attendant, les inscriptions pour assister aux débats se passent par ici :