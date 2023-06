Eefje Depoortere, la voix belge de l'esport, s'octroie une pause estivale face aux signes d'un burn-out

C'est sur les réseaux sociaux qu'elle a partagé sa décision, décrivant son année 2023 comme particulièrement éprouvante et dévoilant son expérience personnelle avec le burn-out.

Eefje a reconnu avoir ressenti des signes d'avertissement similaires à ceux qu'elle a ressentis lors de son précédent burn-out.

Cette situation, combinée à des tragédies familiales, l'a amenée à se perdre dans son travail, une stratégie qu'elle juge maintenant insoutenable. Pour elle, il est essentiel de prendre du temps pour soi et ses proches, ce qui justifie sa décision de faire une pause pendant l'été.

La présentatrice de la LEC décrit la décision comme particulièrement difficile, non seulement en raison de son amour pour la ligue, mais aussi à cause de l'anxiété inhérente à l'idée de prendre un congé en tant qu'indépendante.

Depoortere a exprimé sa gratitude envers Riot Games et espère revenir plus tard dans l'année, pleine d'énergie pour participer à la deuxième moitié de l'année de la LEC et à d'autres événements esport passionnants.

Parmi ceux-ci, la première finale de la saison du LEC à Montpellier et les championnats du monde en Corée, où elle souhaite être présente en tant que meilleure "version" d'elle-même.

Eefje Sjokz Depoortere

Eefje Depoortere alias Sjokz est née à Bruges en Belgique en 1987 et est active professionnellement dans le milieu du jeu vidéo et de l'esport depuis 2013.

Avant celà, elle était elle-même joueuse, particulièrement sur le titre Unreal Tournament et a remporté plusieurs prix avec son équipe belge.

Eefje Sjokz Depoortere, présentatrice belge de compétitions internationnales de jeux vidéo, notamment League of Legends. ©Michal Konkol / Riot Games

Elle est célèbre pour avoir présenté plusieurs grandes compétitions, notamment sur League of Legends et récemment sur Counter-Strike Global Offensive au PGL Anvers.

Depuis le début de sa carrière, elle a déjà remporté plusieurs fois le titre de "Host of the year" aux Esports Awards.