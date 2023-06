Summer Geek Festival 2023 : Le rendez-vous incontournable de la culture geek et du gaming !

La Louvière se prépare à accueillir le Summer Geek Festival 2023, un des plus grands événements de pop culture et de gaming en Wallonie. Une expérience remplie d'activités, de démonstrations, de rencontres avec des icônes geek et d'une atmosphère typique de ce type d'évènement.