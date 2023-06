Belgian Game Awards 2023 : Le jeu vidéo belge Spookware remporte le prix du Belgian Game of the year !

Parmi les cinq jeux vidéo au coude à coude pour " c'est le jeu Spookware qui remporte le titre de "Meilleur jeu belge de l'année".

Spookware, c’est un jeu dans un jeu. Vos meilleurs amis dans le jeu sont des squelettes : Lefti, Midi et Righti, vous allez vivre une aventure assez intéressante avec eux. Sorti en octobre 2021, Spookware est un jeu qui comprend une centaine de mini-jeux avec une direction artistique assez unique et une ambiance assez railleuse !

Voici les autres lauréats de cette riche édition 2023

Le Meilleur scénario / Best Narrative : Ghost On The Shore

La meilleure bande-son / Best sound : Please, Touch The Artwork

Les meilleurs graphismes / Best Graphics : Spookware

Le meilleur jeu en réalité virtuelle ou augmentée / XR Game of the year : Hubris

Le meilleur jeu "applied" / Best applied game : Please, Touch The Artwork

Le meilleur jeu réalisé par des étudiants / Student game of the year : 9 Months

Le studio le plus prometteur / Most promissing start-up studio : Godspear Games

Le meilleur studio de jeu vidéo / Best studio: Happy Volcano

Le meilleur jeu axé eSport / Best Belgian e-sport game : Warhammer 40K : Shootas, Blood & Teef

La meilleure compétition belge d’eSport / Best Belgian e-sport event: Elite Series Div 1 LOL (Unlocked)