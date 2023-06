Fnatic triomphe des Evil Geniuses aux VCT Masters 2023 de Tokyo !

Avec cette victoire, ils ont écrit l'histoire en devenant la première équipe à remporter deux titres internationaux consécutifs sur Valorant.

Les VCT 2023 Masters Tokyo ont eu lieu du 11 au 25 juin.

Douze équipes de l'EMEA, des Amériques, du Pacifique et de la Chine ont participé au tournoi, qui comprenait une phase de groupes et un bracket de playoffs à double élimination. C'est un format qui a été bien accueilli par les fans et les joueurs suite à la critique du format à élimination unique de VCT LOCK//IN.

Les quatre meilleures équipes, une des Amériques et du Pacifique, et deux de l'EMEA , sont allées directement en playoffs, en sautant la phase de groupes.

Fnatic remporte donc la première place et un cashprize de 350 000 $, tandis que Evil Geniuses a terminé second avec un cashprize de 200 000 $.