Tout savoir sur le Rocket League RLCS Spring Major de Boston !

Le RLCS Spring Major 2023 se prépare à accueillir les meilleures équipes du monde pour une compétition que les fans attendent avec impatience en attendant les Worlds.

Cet événement se tiendra du 6 au 9 juillet à l'Agganis Arena de Boston, aux États-Unis. Les 8 et 9 juillet seront ouverts au public.

Le format

Pour ce tournoi de clôture de la saison, 16 équipes de différentes régions du monde ont gagné leur place et auront l'opportunité de prouver leur valeur sur la scène mondiale.

Les équipes participantes comprennent des noms reconnus de la scène Rocket League comme Team Vitality, Team BDS, La Karmine Corp, Spacestation Gaming et OpTic Gaming, ainsi que des équipes montantes telles que Rule One et Moist Esports.

Team BDS par exemple a remporté les derniers Worlds en 2022.

Moist Esports avait surpris tout le monde en accèdant en finale du Major de Rotterdam avec un AztraL déchaîné aux commandes.

Le format sera le suivant : Un Upper et un Lower Bracket en BO5 et et du BO7 à partir des demis pour le Upper et à partir des quarts pour le Lower. La finale sera en BO7.

Les équipes

Les équipes ont du se qualifier tout au long de la saison d'automne (Spring) en région pour pouvoir accèder à ce Major.

Elles sont issues de toutes les régions du monde décrites ci-dessous :

Région Equipes Asie-Pacifique Elevate Europe Team Vitality, Team BDS, Karmine Corp, Team Liquid, Moist Esports Moyen-Orient & Afrique du Nord Rule One Amérique du Nord Spacestation Gaming, FURIA, OpTic Gaming, Complexity Gaming, Gen.G Mobil 1 Racing Océanie Ground Zero Gaming, Team PWR Amérique du Sud KRÜ Esports, Ninjas in Pyjamas

Les favoris

On sait l'Europe particulièrement forte sur Rocket League et les favoris sont sans nuls doutes Team Vitality qui ont remporté toutes les étapes qualificatives de ce Spring, à savoir le Spring Open, la Spring Cup et le Spring Invitational.

Mais un Major est bien plus stressant nerveusement qu'un split régulier, il faudra donc gérer la pression, ce qui pourrait changer la donne !

Côté américain, il faudra probablement bien surveiller Optic Gaming et Spacestation Gaming qui ont été très réguliers durant la saison qualificative.

Worlds

L'étape est évidemment qualificative pour les Worlds, le championnat du monde Rocket League qui approche à grand pas également puisqu'ils sont prévus en août de cette année à Dusseldorf en Allemagne, à une paire d'heure à peine de la Belgique.

Des équipes telles que La Karmine Corp, Gen.G, Team Vitality, Moist Esports ont déjà accumulés assez de points pour y participer en Group Stage ou en Wildcard. Toutes les infos sur le sujet sont disponibles sur Liquipedia.

Les tickets pour l'évènement sont désormais en vente :

Les Streams

Pour suivre le stream en Français sur Twitch, une seule adresse, celle de Rocket Baguette !

Mais pour les puristes, le stream officiel se déroulera ici.