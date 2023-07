Une équipe liégeoise défend les couleurs de la Belgique sur un circuit VR français !

EVA est une société française qui propose des centres munis d'arènes dans lesquelles s'affrontent des joueurs munis de casques de réalité virtuelle (VR) dans des jeux de type FPS ( First Person Shooter ), en mode équipe contre équipe, sur un terrain physique de 450m². En Belgique, deux centres de ce type existent, dont le plus récent est situé à Saint-Georges non loin de Liège.

Rejoindre le circuit officiel

Le circuit compétitif officiel de EVA se déroule en France.

En Ligue 1, on ne retrouve que 6 équipes qui s'affrontent pour devenir les meilleures dans l'arène virtuelle. Pour décrocher une place dans ce cercle privé, il faut d'abord faire ses preuves en Ligue 2, et pour cela, il faut postuler et être tiré au sort..

Le destin a agi en faveur de nos représentants belges. Les Glory figurent parmi les chanceux qui ont pu rejoindre la Ligue 2, qui débutait le 25 juin dernier.

L'équipe liégeois "Glory" au centre EVA VR à Saint-Georges. ©Pierre Devillers

Performances virtuelles et réelles

EVA est un jeu en réalité virtuelle qui se joue en free roaming.

Les joueurs sont équipés d’un casque de réalité virtuelle, d’une arme (factice) et peuvent se déplacer librement dans un espace de 500 mètres carrés.

Il faut tirer plus vite que son adversaire, mais aussi se déplacer plus rapidement que lui. La tenue de sport et l'approvisionnement en eau sont des incontournables pour les membres des Glory qui finissent en sueur lors de ces manches qui ne durent pourtant qu’une dizaine de minutes seulement.

« Lors de mes entraînements, sur les 5 derniers, mois j’ai parcouru près de 80 km » raconte Nathan « Stardead » Sondron, un des joueurs des Glory.

Du muscle et de la réflexion

Si enchaîner les parties contribue à développer les réflexes, cela ne suffit pas.

Les tournois se déroulent obligatoirement sur différentes cartes aux environnements variés qui mettent toujours plus à l'épreuve les joueurs. Les joueurs analysent d’ailleurs les parties des meilleures équipes et tirent aussi des enseignements de leurs propres matchs en visionnant les enregistrements de leurs rencontres.

« La clé, c’est la communication », ajoute Stardead.

Stardead, joueur des Glory ©Pierre Devillers

Du temps et de l’argent

Comme dans toute discipline sportive, les Glory ont établi un planning d’entraînement.

Ils jouent au minimum 2 soirs par semaine, et bien souvent en « inter-salle ». Les joueurs peuvent dès lors affronter des membres d’autres salles à distance.

Bien entendu, ces sessions de jeu ont un coût. Chaque membre peut débourser jusqu’à plus de 150 € par mois. Des frais non négligeables qui poussent l’équipe à se mettre en quête de sponsors.

Les monstres français

Ce dimanche 25 juin, les Glory se sont donc livrés à leur premier tournoi à Grenoble, étape de la Ligue 2 et ont bien vite découvert la réalité de ces compétitions.

Le niveau est très élevé, mais surtout, il faut s’adapter à l’équipement des autres centres !

Les casques ne sont pas calibrés de la même façon, les manettes n’ont pas la même sensibilité… De nombreux détails auxquels nos joueurs belges n’étaient pas habitués et où l’expérience des équipes françaises a fait la différence.

Les Glory se sont inclinés dès leur premier match.

« Ça a été très tendu comme match », explique Gilles « Gilless » Renson.

« On perd 80 à 100 contre Hypnos, une équipe du Top 3 de la Ligue 2. J’ai regardé le replay et on avait la possibilité de gagner. Ça s’est joué sur des détails qu’ils maîtrisent et nous pas encore.»

Gilless, joueur des Glory ©Pierre Devillers

Une nouvelle énergie

« Ça ne nous a pas du tout démotivé, que du contraire », complète Gilless.

« On a toujours autant envie de s’entraîner et de continuer à tryhard ! En tout cas, moi je n’arrête pas, je suis super chaud ! ». Un avis partagé par tous les membres de l’équipe.

Motivés par ce nouveau défi, les Glory continuent de s’entraîner semaine après semaine au centre EVA Liège.