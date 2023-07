PC vs Console : Quand la plateforme influence le niveau de jeu dans l'eSport !

Certains préfèrent le confort et la simplicité d'une console de salon, tandis que d'autres louent la précision et les performances supérieures d'un PC gaming.

Ces différences peuvent-elles se traduire par une différence de niveau de compétence sur les jeux eSport comme Rocket League, Apex Legends ou encore Call of Duty ?

L'expérience de jeu

Il convient de souligner que la différence de niveau de jeu ne vient pas uniquement de la plateforme. La pratique, l'expérience, le talent et la stratégie sont des facteurs clés dans la performance d'un joueur, qu'il joue sur PC ou sur console. Cependant, la plateforme peut avoir une influence sur certains aspects du jeu.

Par exemple, les joueurs PC bénéficient souvent de taux de rafraîchissement d'écran plus élevés et de résolutions supérieures, ce qui peut offrir un avantage en termes de clarté et de fluidité du jeu.

Cela peut être particulièrement pertinent pour un jeu de tir à la première personne (FPS) comme Call of Duty, où un taux de rafraîchissement plus élevé peut donner une seconde de plus pour réagir.

En revanche, les joueurs de console bénéficient d'une uniformité de l'expérience de jeu.

Avec une console, les joueurs n'ont pas à se soucier de la compatibilité des composants, des mises à jour des pilotes, ou d'autres problèmes techniques qui peuvent affecter les joueurs PC. Cela pourrait se traduire par plus de temps passé à jouer et moins de temps passé à résoudre des problèmes techniques.

Le prix

Niveau prix par contre, il est indéniable que les joueurs de consoles sont gagnants.

Toutefois avec le temps, un PC s'avèrera plus rentable en investissement puisque ce derniers peut bénéficier d'upgrade réguliers au niveau hardware.

Il est à noter que la puissance de traitement graphique d'un PC haut de gamme dépasse largement celle des consoles, ce qui permet de bénéficier de taux de rafraîchissement plus élevés et de résolutions supérieures. Cette clarté et fluidité du jeu peut s'avérer un avantage conséquent dans des jeux tels que Call of Duty, où chaque seconde compte

Les manettes

Lorsqu'il s'agit de contrôleurs, c'est souvent une question de préférence personnelle.

Cependant, il est indéniable que la souris et le clavier offrent une précision et une rapidité de mouvement supérieures à une manette. Cela peut être un avantage considérable dans des jeux nécessitant des mouvements rapides et précis, comme sur Apex Legends.

manette dualsense edge pour PS5 ©Mediamarkt

Cross-Plateformes

Le débat devient plus compliqué avec l'arrivée de la technologie de la "crossplay" (jeu inter-plateforme).

Avec le crossplay, les joueurs sur PC et sur console peuvent jouer les uns contre les autres, ce qui a soulevé des questions sur l'équité de ces matchs. Des mesures sont prises pour équilibrer le jeu, comme l'ajustement de l'assistance à la visée pour les joueurs sur console, mais le débat reste ouvert.

Dans le cas de Rocket League, on pourrait se dire que cela n'a pas d'importance puisqu'une grosse majorité de joueurs utilisent la manette. Mais ce n'est pas le cas de tous, il y a donc toujours une différence. La scène PRO quant à elle, est exclusivement PC même si de nombreux joueurs utilisent la manette.

Conclusion

En conclusion, la plateforme peut avoir une influence sur le niveau de jeu dans l'eSport, mais elle n'est qu'un des nombreux facteurs à prendre en compte.

Certains jeux esport, et notamment les plus célèbres, resteront exclusivement dédiés au PC en terme de performance du joueur. On imaginerait pas un CS:GO sur console à la manette ou un League of Legends sans clavier.