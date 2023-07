Quatre équipes pour les phases finales du RLCS Spring Major !

Aucune équipe américaine ne s'est hissée dans le carré final.

Tableau final RLCS Spring Major 2023 ©Psyonix

C'est une surprise majeure pour le Rocket League Championship Series, puisque les équipes américaines ont toujours été des concurrents féroces et ont souvent remporté le tournoi.

Team BDS, La Karmine Corp, Rule One et Team Vitality ont toutes montré un niveau de jeu de haut calibre, avec des stratégies de jeu novatrices et une synergie d'équipe impressionnante.

La bataille pour le titre promet d'être une rencontre passionnante, et la compétition est plus ouverte que jamais.

A suivre aujourd'hui sur le Twitch de Rocket Baguette !