Ils l'ont fait ! Team Vitality domine la saison Rocket League RLCS et remporte le Major de Boston !

Team Vitality au top

Ce Major faisait partie des 4 étapes constituant le split, avec en complément à ce dernier : le Spring Open, la Spring Cup et le Spring Invitationnal.

La formation française Team Vitality a marqué l'histoire en remportant l'intégralité de la saison. Ils feront partie des favoris pour les Worlds qui approchent à grand pas.

L'équipe Rocket League de Team Vitality est composée de 4 membres français, à savoir Alpha54, Radosin, zen et le coach Ferra.

zen a été élu meilleurs joueur offensif du Major.

Team Vitality a été fondée en 2013 et est une des structures les plus importantes du paysage esport français, avec une présence actuelle ou passée notamment sur des jeux tels que Call of Duty, FIFA, Rainbow Six, League of Legends, CS:GO, Street Fighter, Formula 1, Hearthstone et depuis 2018, Rocket League.

Très récemment, l'équipe remportait le dernier Major CS:GO en date, à Paris. Major qui était entre autre le dernier sur CS:GO, le prochain étant prévu sur Counter Strike 2.

La Finale

La finale face à Team BDS s'annonçait serrée. En effet, durant le Major, Team Vitality se voyait défait par ces derniers sur le score rude de 4-1, se voyant reléguée du Upper Bracket vers le Lower Bracket.

Bracket Major RLCS Boston 2023. ©Psyonix

Mais c'était sans compter une détermination sans faille et une gestion du stress optimale.

En finale du Lower pourtant, ils n'ont pas eu facile face à la Karmine Corp qui comptait bien se propulser en Grande Finale, mais ils viendront finalement à bout de ces derniers sur le score de 4-3.

Durant la Grande Finale justement, ils ont offert du beau jeu au public présent en nombre, mais également aux spectateurs Twitch. Rocket Baguette, l'entité ayant les droits de diffusion francophones des RLCS, a d'ailleurs battu son record d'audience hier soir avec plus de 50.000 viewers simultanés.

Team Vitality repart avec les 100.000$ de cashprize. Derrière eux, respectivement 2e Team BDS 60.000$, 3e La Karmine Corp 30.000$.

Le prochain grand évènement Rocket League sera les Worlds à Dusseldorf du 11 au 13 août prochain.