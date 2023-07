Nouveau venu sur CS:GO, un joueur de 18 ans fait fortune grâce à un skin de couteau rarissime !

En ouvrant des loot boxes, ces boîtes "surprises" contenant divers objets virtuels que l'ont peut obtenir en disputant des parties ou par acquisition, il est tombé sur un skin de couteau extrêmement rare.

Il a ensuite réussi à le vendre pour la somme stupéfiante de 169 000 $ (NDLR : 150.000€ +/-).

Ceci a été indiqué le 12 juillet dernier via un Tweet de Jake Lucky, un influenceur actif sur la scène esport et notamment CS:GO. Toute l'histoire est explique sur cette page Youtube.

Ce joueur, dont l'identité n'a pas été révélée, a su rentabiliser un investissement de 500 $ en loot boxes pour obtenir un retour qui dépasse l'entendement.

Le skin de couteau, le "387 pattern Karambit blue gem" est un des skins les plus rares de CS:GO.

Interdit en Belgique

Rappelons que les loot boxes, bien que controversées, sont un élément central de la monétisation de nombreux jeux vidéo.

Les joueurs achètent ces "boîtes" avec de l'argent réel sans connaître à l'avance le contenu qu'elles renferment, ce qui a fait naître de vives critiques quant à leur nature potentiellement addictive et à leur ressemblance avec les jeux de hasard.

Cela a notamment conduit certains pays, comme la Belgique, à interdire complètement l'achat de loot boxes. On se souviendra de l'interdiction de Diablo Immortal sur le territoire.

La législation belge considère en effet ces mécanismes comme des jeux de hasard, et a donc interdit leur commercialisation pour protéger les joueurs, notamment les plus jeunes, des dangers potentiels liés à la dépendance et au surendettement.

Mais cette histoire montre aussi que pour certains, le risque peut en valoir la chandelle. La vente de biens virtuels, notamment dans les jeux en ligne, est un marché en pleine expansion.

Des objets comme les skins, qui modifient l'apparence des armes ou des personnages, peuvent se vendre à des prix astronomiques.

Ce fait divers met en lumière l'immense variabilité des expériences des joueurs dans le monde du jeu en ligne.

Alors que certains peuvent dépenser des sommes importantes sans obtenir de retour significatif, d'autres peuvent voir leur vie transformée en quelques heures de jeu.