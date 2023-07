Des rumeurs de développement autour de StarCraft 3 chez Blizzard ?

Dans une série de Tweets du 9 juillet dernier, relayés par JudgeHype, un site spécialisés dans les jeux Blizzard, Corden a échangé avec les fans de la franchise, glissant des indices qui pourraient laisser penser à un développement en cours du très attendu Starcraft 3.

Bien que ce 14 juillet, il ait précisé qu'il ne s'agissait peut-être pas explicitement du développement de SC3, il a toutefois affirmé que la licence n'était pas abandonnée.

Un Retour à l'Âge d'Or de l'eSport ?

Il est impossible de parler de Starcraft sans évoquer son impact phénoménal sur le paysage de l'eSport.

Starcraft: Brood War, sorti en 1998, et sa suite, Starcraft II: Wings of Liberty, sorti en 2010, ont été parmi les premiers jeux à populariser l'eSport, en particulier en Corée du Sud, où des chaînes de télévision étaient même dédiées aux compétitions du jeu.

Starcraft 2 ©Blizzard

Pour beaucoup d'anciens joueurs, Starcraft est une madeleine de Proust, un retour nostalgique à l'époque où les mécaniques de jeu étaient moins complexes, mais où la stratégie et la rapidité étaient reines.

L'éventualité d'un Starcraft 3 est donc une nouvelle qui suscite à la fois une intense excitation et une certaine inquiétude : la recette magique fonctionnera-t-elle toujours en 2023 ?

Starcraft 3 : Un Pari Risqué ?

À une époque où les Battle Royale et les MOBA dominent l'arène de l'eSport, l'idée d'un RTS (Real Time Strategy) comme Starcraft 3 pose question. Le marché du jeu vidéo a beaucoup évolué depuis la sortie de Starcraft II, et le public s'est diversifié. L'attention des joueurs est plus que jamais disputée par une myriade de titres et de genres différents.

League of Legends ©Riot Games

Cependant, si Blizzard parvient à adapter et à moderniser les mécaniques de Starcraft tout en conservant l'essence qui a fait le succès de la franchise, la société pourrait bien réussir à ramener la série sur le devant de la scène de l'eSport.

Pour l'instant, rien n'est sûr. Les déclarations de Jez Corden ont relancé les spéculations, mais aucun communiqué officiel de Blizzard n'a confirmé ou infirmé ces informations.

En attendant, les fans de la première heure retiennent leur souffle, espérant que les rumeurs se transforment en réalité.