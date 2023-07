Du Rocket League et 5.000€ de cashprize pour la prochaine Louvard Game à Liège !

Louvard Game Infinity

LG Infinity aura lieu du 27 au 29 octobre 2023 au Country Hall de Liège.

Habituellement centrée sur des jeux d'action et de type FPS, à quelques exceptions près, elle change cette fois son fusil d'épaule et touche ainsi d'autres communautés.

La décision d'intégrer Rocket League dans l'arsenal de LG Infinity est en phase avec les tendances mondiales de l'esport.

Le jeu est reconnu pour son gameplay intense et dynamique qui mélange des éléments de football et de course automobile, le rendant extrêmement divertissant à regarder et à jouer.

En offrant un cashprize de 5 000€, Louvard Game attirera probablement un large éventail de compétiteurs de haut niveau, enrichissant ainsi l'événement avec des matchs compétitifs et passionnants.

Rocket League et aussi..

Au-delà de Rocket League, LG Infinity accueillera également des tournois sur d'autres jeux populaires comme R6S, CS2 et Hearthstone.

Côté cashprize, Rainbow Six sera également pourvu de 5.000€, CS2 de 2.000€ et Hearthstone de 1.000€.

Toutes les infos sur http://www.louvardgame.be/