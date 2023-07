Le format

Au total, 24 équipe s participent au tournoi, dont certains entameront d'abord la phase de Play-In dès ce 26 juillet :

MOUZ,

The MongolZ,

Into The Breach,

Ninjas in Pyjamas,

Fnatic,

Complexity,

OG,

9INE,

Apeks,

BIG,

Astralis,

Team Liquid,

Monte,

Imperial Esports,

Grayhound Gaming,

FURIA Esports.

La phase de Play-In, qui a lieu du 26 au 28 juillet, comprend une série de matchs en double élimination. Les matchs d'ouverture se joueront en Bo1, tandis que tous les matchs suivants se joueront en Bo3. Les huit meilleures équipes de cette phase avanceront à la phase de groupes.

A l'heure d'écrire ces lignes, The MongolZ, Into the Breach, Complexity, OG, BIG, Team Liquid, Imperial Esports et Grayhound ont déjà été relégués en lower bracket du Play-In.

En phase de groupe , ce sont 8 équipes déjà qualifiées qui attendent les 8 meilleurs de la phase de Play-In, à savoir :

Heroic

GamerLegion

Cloud9

Ence

Team Vitality

Natus Vincere

G2 Esports

FaZe Clan

La phase de groupes, qui a lieu du 29 juillet au 1er août, comporte deux groupes GSL en double élimination. Chaque groupe, au nombre de 2, compte huit équipes, et tous les matchs sont en Bo3.

Les trois meilleures équipes de chaque groupe avanceront en playoffs, les gagnants de chaque groupe se dirigeant directement vers les demi-finales.

Les playoffs, qui se déroulent du 4 au 6 août, comportent une série de matchs en élimination simple. Les quarts de finale et les demi-finales se joueront en Bo3, tandis que la grande finale se jouera en Bo5.

Eefje "Skokz" Depoortere

Ce tournoi marque également le retour de la célèbre Eefje "Sjokz" Depoortere à la compétition, après une pause de quelques semaines.

C'est une grande nouvelle pour les fans de l'esport et une source d'inspiration pour tous ceux qui admirent son travail acharné et sa passion pour le jeu.

Les débats peuvent être suivis en français directement sur Twitch.