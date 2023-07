Suite à l'incapacité de trouver un accord avec la FIFA, l'entreprise américaine Electronic Arts n'est plus autorisée à utiliser cette dénomination pour ses jeux de simulation de football.

Par conséquent, le jeu qui était initialement prévu pour être nommé FIFA 24 a été rebaptisé EA Sports FC 24.

Les héros

La liste des nouveaux héros qui seront disponibles dans le jeu a été dévoilée et nous apprenons qu’un belge se trouve parmi eux.

C’est une grande première car, jusqu’à aujourd’hui, jamais nous n’avions eu un Belge en tant qu’icône ou héros.

Beaucoup de joueurs belges méritent une place parmi les héros ou les icônes du football - par exemple, Enzo Scifo, Michel Preud’homme ou encore Marc Wilmots -, donc c’était assez étonnant de n’en avoir aucun jusqu’à présent mais ce problème est désormais résolu.

Vincent Kompany

Dans EA Sports FC 24, nous aurons Vincent Kompany parmi les héros, ainsi que dix-huit autres nouveaux héros dont trois femmes (Alex Scott, Nadine Kessler et Sonia Bompastor).

Tout comme la saison dernière, ces héros auront un design Marvel sur les terrains d’Ultimate Team. Et chaque héros aura une version normale ainsi qu’une version UEFA Champions League ou UEFA Women's Champions League pour commémorer leur grandeur européenne.

Désormais entraîneur de Burnley, Vincent Kompany, en tant que joueur, ce sont plus de 500 matchs professionnels à son actif, dont 360 pour le compte de Manchester City et ce avec vingt buts à la clé.

La liste complète des nouveaux héros/héroïnes :

Alex Scott (Angleterre)

Gianluca Vialli (Italie

Carlos Tevez (Argentine)

Wesley Sneijder (Pays-Bas)

Bixente Lizarazu (France)

Kwankwo Kanu (Nigéria)

Tomas Rosicky (Rép. Tchèque)

John Arne Riise (Norvège)

Nadine Kessler (Allemagne)

Ludovic Giuly (France)

Dimitar Berbatov (Bulgarie)

Sonia Bompastor (France)

Jari Litmanen (Finlande)

Rui Costa (Portugal)

Paulo Futre (Portugal

Vincent Kompany (Belgique)

Ramires (Brésil)

Steve McManaman (Angleterre)

DaMarcus Beasley (États-Unis)

Pour rappel, les héros sont des joueurs qui ont marqué les mémoires par leurs performances nationales et / ou continentales. Ils ont marqué à leur façon l’histoire du football.

EA Sports FC 24 sortira le 29 septembre sur PS4 / PS5, Xbox One / Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC (via Steam, EA Play et Epic Games Store).