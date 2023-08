Les nouveautés

Au niveau de la carrière manager, un nouveau mode de gestion d’équipe permet d'inclure ses propres tactiques, comme les grands entraîneurs actuels.

Il y aura également la possibilité de recruter d’autres entraîneurs pour compléter son staff et aider l'équipe à atteindre les sommets du football mondial.

Il y aura également l’intégration d’une caméra “banc de touche” permettant d’avoir une sensation d’immersion encore plus importante en tant que manager.

Concernant la carrière joueur, la première grosse nouveauté est l’introduction de l’agent de joueur. Avec l’aide de celui-ci il sera possible de définir ses objectifs de club.

Tout comme en carrière manager, une nouvelle caméra fait son apparition. Celle-ci sera centrée sur le manager lui-même, rendant encore plus immersif ce nouvel opus.

En plus de toutes ses nouveautés, EA Sports a réussi à nouer un partenariat avec le Ballon d’Or®, ce qui permettra de vivre la cérémonie dans les carrières respectives.

Il y aura également d’autres moments dynamiques dans les carrières sur EA Sports FC 24. Lorsque une équipe remportera un trophée majeur, elle paradera en bus dans les rues de la ville.

Les trophées de Manager de l’année et de Joueur de la saison ne seront pas en reste car il sera possible de les recevoir lors de galas hors du commun.

EA Sports FC 24 sortira le 29 septembre sur PS4 / PS5, Xbox One / Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC (via Steam, EA Play et Epic Games Store).