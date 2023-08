Tout savoir sur les Worlds 2023 de Rocket League !

L'évènement, aboutissement de la saison des RLCS 2022-2023, se déroulera en 3 phases : La phase de Wildcard, le Group Stage puis les Playoffs.

PSD Bank Dome Düsseldorf ©PSD Bank Dome

Bande annonce

Les phases

Il y a donc 3 phases de jeu lors de ces RLCS. Pour rappel, les Worlds clôturent une saison entière de 3 évènements régionaux : Spring, Fall et Winter ainsi que 3 évènements internationaux, les Majors.

16 des 24 équipes doivent passer par chacune des étapes de ces Worlds pour tenter d'accéder au tableau final.

Les 8 dernières sont déjà qualifiées grâce à leurs performances en saison. Il s'agit de :

La Karmine Corp Gen.G Team BDS Rule One Team Liquid Team Vitality Ninjas in Pyjama FaZe Clan

Wildcard : Des 24 équipes qualifiées, 8 d'entre elles sont donc dispensées de cette première étape. Celle-ci se joue en BO7 et débute le 3 août. Des 16 équipes en lice, seules 8 se qualifieront pour la prochaine phase, la phase de groupe. ( Group Stage ). Cette étape de termine le 6 août.

Group Stage : Les 8 équipes qualifiées de la Wildcard rencontrent les 8 autres qualifiées de la saison. L'ensemble est divisé en 2 groupes. Il s'agit d'un arbre à double élimination, avec un Upper et un Lower. Tous les matchs se disputent en BO7. Cette étape se termine le 12 août.

Playoffs : Les 8 dernières équipes encore en course s'affrontent dans un arbre à simple élimination. Elle se déroule du 12 au 13 août en présence de public à Düsseldorf.

Les équipes

Voici les 24 équipes qualifiées :

RLCS Worlds 2023 ©Rocket League Esports

Les favoris

Coté européen, La Karmine Corp, Team Vitality et Team BDS sont clairement office de favoris. Et ce même au niveau mondial, les européens proposent souvent un plus beau jeu que les autres parties du monde.

Team Vitality a tout gagné lors du dernier split de la saison, en remportant chaque étape du split ainsi que le Major.

La Karmine Corp propose un beau jeu également et est assez régulière, mais parfois trop sûre d'elle, elle pourrait se faire surprendre lors de ces Worlds. On se souvient d'une de leurs dernières prestations à Amsterdam en Fall Major, éliminée trop rapidement de la compétition alors que les joueurs se disaient confiants en interview.

Team BDS quant à eux ont remporté les derniers Worlds, on sait qu'ils ont une bonne gestion du stress et que cela pourrait les aider à Düsseldorf.

Il faudra tout de même rester attentif face à l'équipe américaine Gen.G, en tête du classement US et qui a remporté le Fall Major de cette saison à Amsterdam.

FaZe Clan n'est pas en reste non plus avec un accès à la finale du dernier Winter Split Major.

Petit coup de coeur pour Team Liquid évidemment dans laquelle évolue notre belge Atow et qui récemment faisait partie du Top 5 des meilleurs joueurs de la saison 2022-2023 selon Rocket Baguette !

Le stream

Le tournoi débute d'abord sans public, tous les matchs peuvent donc être vus depuis la plateforme Twitch. Pour assister aux débats en français, il faut se rendre sur le Twitch de Rocket Baguette.

Dussëldorf n'est qu'à une paire d'heure de la Belgique, et à l'heure d'écrire ces lignes, il reste des places pour assister aux Worlds en direct !