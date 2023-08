Team Vitality remporte les Worlds 2023 de Rocket League !

Divisé en trois étapes clés - la phase de Wildcard, le Group Stage et enfin les Playoffs - cet événement a été le théâtre d'affrontements mémorables.

Des favoris à la hauteur

Si Team BDS, vainqueur des précédents Worlds, et La Karmine Corp étaient de sérieux prétendants au titre, c'est finalement Team Vitality qui a su faire preuve de la plus grande constance et de la meilleure stratégie pour l'emporter.

Une victoire méritée pour une équipe qui a dominé le circuit cette année. Le joueur Zen a d'ailleurs été élu MVP de la compétition.

Les RLCS 2022-2023 se sont achevés en apothéose avec le sacre de Team Vitality avec un score lourd de 4 à 0 face à Team BDS en finale.

Arbre final des Worlds Rocket League 2023 ©Liquipedia

Un titre mondial qui couronne une saison exceptionnelle pour l'équipe et qui confirme l'excellence du jeu européen sur la scène Rocket League.