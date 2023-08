L'univers complexe et riche de Valorant, avec ses personnages divers et ses histoires entrecroisées, est un terreau fertile pour une adaptation cinématographique.

Selon Team AAA, la source de cette révélation serait une série de tweets. Comme toujours dans l'univers du cinéma et des jeux vidéo, la rumeur peut être aussi séduisante que trompeuse. Mais si ces informations s'avèrent exactes, cela pourrait ravir les fans Valorant.

Le monde de l'eSport n'est pas étranger aux adaptations cinématographiques, bien que leur succès soit variable. Mais avec la montée en puissance des franchises comme Valorant, le potentiel d'attirer un large public est immense.

On se souvient du film Arcane, diffusé sur Netflix et issu de l'univers d'un des jeux compétitifs les plus populaires et également sous le joug de Riot Games, League of Legends.

D'après le décompte Youtube la première bande-annonce est prévue en octobre 2024 et le film paraitrait en 2025.

Il est évidemment essentiel de prendre ces informations avec prudence jusqu'à ce que Riot Games ou les producteurs potentiels du film donnent leur confirmation.