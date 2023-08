Répartie en 4 groupes, les 8 meilleures ont d'abord du franchir cette étape poura accéder aux playoffs.

Playoffs

Après une première phase de poule donc, les huit équipes qualifiées ont entammé les débats le 16 août dernier.

Loud, Paper Rex, DRX et Evil Geniuses se sont positionnées dans l'Upper Bracket après les premiers matchs disputés, tandis que Fnatic, Edward Gaming, Bilibili et FUT Esports ont été envoyés dans le Lower Bracket.

Ces 4 dernière équipes ont déjà disputé un match de plus dans le Lower et Bilibili et Fut Esports ont d'ores et déjà été eliminés.

Valorant Champion Tour 2023 - Playoffs Bracket ©Riot Games

Les matchs seront majoritairement joués en format Best of 3 (Bo3).

Toutefois, le Lower Bracket final et la grande finale se distinguent en étant disputés en format Best of 5 (Bo5).

Le Valorant Champion Tour, organisé par Riot Games, est une compétition majeure du jeu Valorant. Ces demi-finales, qui se déroulent du 16 au 26 août , avec la grande finale prévue le 26 août, représentent une étape déterminante vers la conquête du titre de cette année.

Les Favoris

Dès le début de la compétition, certaines équipes se démarquaient déjà comme favorites.

C'est notamment le cas de Paper Rex (PRX), avec son jeu aggressif et ses nombreuses victoires en saison.

Evil Geniuses (EG) a également fait des prouesses récemment, notamment lors des VCT Masters Tokyo et son joueur Demon1 est considéré comme un jeune prodige de la scène VCT.

Enfin, Fnatic est la première équipe ayant réussi à gagner 2 tournois internationaux d'affilée sur Valorant et compte très peu de défaite à son actif sur la saison. Sa défaite contre LOUD lors des playoffs en Upper est d'ailleurs une surprise.

La suite

Les équipes restantes dans la compétition continueront leurs affrontements dans les jours à venir, en suivant le format établi, jusqu'à ce que le champion de cette édition soit couronné.

La Grande Finale se jouera le 26 août prochain.

Les prochains matchs sont à suivre en français sur Twitch.