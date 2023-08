La première nouveauté importante pour le mode Clubs sur FC 24 est l’introduction du cross-play. Grâce à celui-ci, les joueurs de PlayStation 4 et Xbox One pourront jouer ensemble et les joueurs sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC pourront également le faire.

Un format de compétition revisité

Adieu le système de division classique qui existait depuis de trop nombreuses années sur les opus précédents. Place maintenant à un système de championnat et de playoffs qui se déroulera sur une période d’environ 6 semaines.

La phase de championnat est le début de chaque saison. Il faudra accumuler des points en gagnant des matchs pour être promu de la Division 5 à la Division Elite. Plus le club sera haut dans les divisions, plus il faudra lutter pour obtenir de meilleures récompenses.

Les nouveautés du mode Club sur FC24 ©EA Games

Lorsque la phase des playoffs débute, tous les clubs seront répartis dans des groupes en fonction de leurs divisions et ils devront terminer un certain nombre de matchs pour se classer le plus haut possible dans le tableau des playoffs de leurs divisions respectives.

A la fin de la période des playoffs, chaque club recevra des récompenses en fonction de ses performances. Ces récompenses sont notamment “de la réputation” pour votre club.

À chaque niveau de réputation, les clubs débloquent

Des coéquipiers IA à l’OVR plus élevé

Des stades de niveau supérieur

Vanité du stade

La Nintendo Switch pas en reste

C’est une grande première également : la version Nintendo Switch d’EA Sports FC 24 bénéficiera du mode Clubs. Les joueurs sur Nintendo Switch pourront créer et personnaliser leurs Pro virtuel, créer un club avec leurs amis et prendre part à la compétition tout au long de l’année.

Pour rappel, EA Sports FC 24 sortira le 29 septembre sur PS4 / PS5, Xbox One / Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC (via Steam, EA Play et Epic Games Store).