Le nouveau maillot du club de l'OM fuite dans Rocket League !

Le récent partenariat entre PUMA et Rocket League, actif entre le 24 août et le 5 septembre , offre aux joueurs la possibilité de customiser leurs voitures avec les couleurs de maillots de clubs de football tels que le Milan AC, le Borussia Dortmund, Manchester City et l'OM.

Mais un fait plutôt insolite s'est glissé dans cette collaboration : le troisième maillot de l'Olympique de Marseille pour la prochaine saison a été dévoilé en avance.

Ce vendredi 1er septembre, l'Olympique de Marseille connaîtra ses adversaires pour l'Europa League lors du tirage au sort officiel.

Cette date avait également été prévue pour la présentation du troisième maillot du club. Cependant, les fans n'ont pas eu à attendre puisque les couleurs ont été révélées par le biais de la collaboration entre PUMA et Rocket League.

L'incident est d'autant plus notable parce qu'il crée une situation où un jeu vidéo a servi de canal pour une annonce qui concerne normalement le monde du football traditionnel et les médias sportifs.

Nos confrères de BFMTV ont même relevé cette coquille dans leur histoire du jour du 29 août dernier.