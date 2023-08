Une mini série sur l'univers du streaming et du jeu vidéo produite par RTBF iXPé !

Le documentaire part à la rencontre de plusieurs influenceurs reconnus tels que ZeratoR ou Alphacast mais aussi d'autres plus modestes mais disposant d'une communauté grandissante comme les belges Lemed et Nensha.

Good Game

Trois épisodes ont déjà vu le jour dont un d'entre eux a été mis en ligne sur Youtube :

Dans le premier épisode, on part à la rencontre du belge producteur de contenu Lemed, du célèbre français actif dans le gaming et l'esport ZeratoR et du streameur Daz.

On y apprend sans surprise que derrière l'euphorie de voir grandir sa propre communauté, il est difficile de vivre du streaming et qu'il faut y passer de nombreuses heures pour espérer obtenir une certaine rentabilité.

On y explique entre autre les revenus issus des "subs", ce mécanisme de Twitch permettant de rémunérer les casteurs et influenceurs.

Daz, avec 25.000 followers sur Twitch, explique qu'il serait incapable de payer son loyer avec ses revenus actuels.

Episodes 2 et 3

Pour pouvoir regarder les 2 autres épisodes, il faut disposer d'un compte Auvio.

Dans le second épisode, on plonge dans l’univers compétitif inhérent aux jeux vidéo et étroitement lié au monde du streaming.

Dans le troisième épisode, les streamers et les streameuses expliquent qu'ils entretiennent une relation étrange avec leur communauté : un rapport tantôt rassurant et bienveillant, tantôt toxique ou menaçant.

A découvrir sur Auvio.