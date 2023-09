Baldur's Gate 3 : Le chef-d'œuvre belge en passe de devenir "Game of the year 2023" ?

Basé sur l'univers époustouflant de Donjons & Dragons, le jeu est en passe de devenir le titre phare de 2023, surpassant même le très apprécié : "The Legend of Zelda : Tears of Kingdom".

Game of the Year ?

Il est évidemment encore un peu tôt pour pouvoir se prononcer mais selon les critiques des différentes presses spécialisées et de la communauté de joueurs, BG3 est, d'après ce qu'on peut observer sur le site Metacritic ( NDLR : Metacritic est un site web qui agrège des critiques pour les films, séries télévisées, jeux vidéo, albums de musique, et parfois même des livres et des pièces de théâtre ), en passe de devenir "Game of the year 2023" avec un score de 96, juste devant "The Legend of Zelda".

Classement Metacritic au 1er septembre 2023 ©Metacritic

Immersion

L'une des premières choses qui frappe les joueurs lorsqu'ils pénètrent dans le monde de Baldur's Gate 3 est l'immersion totale offerte par le jeu.

Chaque décision prise, chaque dialogue choisi, a des répercussions dans un monde riche et dynamique. Larian a fait un travail exceptionnel pour s'assurer que les joueurs ressentent l'impact de leurs actions, rendant chaque quête, chaque interaction, infiniment plus personnelle et significative.

Baldur's Gate 3 ©Larian Studios

Un système de combat innovant

Le jeu utilise un système de combat "coup par coup", ou "tour par tour", qui s'inspire du gameplay des jeux de table Donjons & Dragons.

Bien que ce genre de système puisse souvent être lent ou peu intéressant dans d'autres jeux, Larian a réussi à le rendre palpitant. La stratégie est au cœur de chaque affrontement, obligeant les joueurs à réfléchir profondément à chaque mouvement, chaque attaque, chaque sort. La constitution de l'équipe de compagnons est déterminante dans l'équilibre des batailles.

Ce système de combat offre une expérience ludique qui récompense à la fois la planification minutieuse et l'adaptabilité.

Ambiance

L'ambiance de Baldur's Gate 3 est en soi un personnage à part entière. Les environnements sont magnifiquement conçus, offrant un réalisme qui transporte directement dans ce monde fantastique.

Quant à la musique, elle vous saisit dès les premières notes et ne vous lâche plus. Les compositions musicales sont non seulement belles, mais elles intensifient aussi l'impact émotionnel de chaque scène, qu'elle soit épique ou intime.

Larian n'a pas lésiné sur les cinématiques, qui sont tout simplement à couper le souffle. Le niveau de détail et de réalisme est époustouflant, avec des animations de haute qualité qui donnent vie aux personnages et aux histoires. Ces cinématiques ne servent pas seulement à faire avancer le récit ; elles amplifient l'immersion, permettant aux joueurs de se sentir encore plus connectés.

Baldur's Gate 3 ©Larian Studios Games

Larian Studios Games

Larian Studios Games est un studio de développement de jeux vidéo basé en Belgique, fondé en 1996 par Swen Vincke.

Larian Studios ©Larian Studios

Le studio est surtout connu pour ses jeux de rôle, en particulier la série "Divinity". La notoriété de Larian Studios a considérablement augmenté avec le succès de "Divinity: Original Sin" et sa suite, "Divinity: Original Sin 2", qui ont été acclamés tant par la critique que par les joueurs pour leur gameplay profond, leur liberté d'action et leur système de combat tactique en tour par tour.

En 2019, Larian Studios a annoncé qu'il travaillait sur "Baldur's Gate 3", la suite tant attendue de la célèbre série de jeux de rôle. Le jeu est basé sur les règles de la 5e édition du jeu de rôle sur table "Donjons & Dragons" et est conçu pour offrir une expérience de jeu de rôle profonde et immersive.

Conclusion

Baldur's Gate 3 n'est pas simplement un autre jeu de rôle ; c'est une expérience qui repousse les frontières du genre.

Grâce à une immersion totale, un système de combat performant, une ambiance sonore et visuelle de premier ordre, ainsi que des cinématiques époustouflantes, ce chef-d'œuvre de Larian Studios est en bonne voie pour décrocher le titre de meilleur jeu de l'année 2023.

Face à des concurrents tels que "The Legend of Zelda : Tears of Kingdom", ce n'est pas une mince affaire, mais Baldur's Gate 3 montre que le studio belge est plus que capable de relever le défi.