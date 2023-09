Rocket Frites : Le tournoi Rocket League 100% belge de retour avec 1000€ de cashprize !

La compétition Rocket League 100% belge est de retour pour la 2ème étape du Fiber Frites Tour en partenariat avec Proximus ! Les qualifications auront lieu en ligne alors que la finale se déroulera à la Gameforce à Bruxelles le 30 septembre prochain en présence des équipes finalistes. Comme en 2022, la DH eSport et Lan-Area y tiendront un stand où il sera possible d'y rencontrer joueurs et spectateurs.